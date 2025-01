Danni Büchner: Abrechnung nach RTL-Auftritt! – „Sehr aufdringlich und gewagt“

Seit Jahren ist Danni Büchner aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Nachdem ihr mit der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ der Durchbruch gelang, folgten zahlreiche weitere Formate: Vom Dschungelcamp bis hin zu ihrer eigenen RTL2-Doku war alles mit dabei.

Am Samstagabend (25. Januar) war Danni Büchner nach längerer TV-Pause bei der Aftershow-Sendung von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu Gast. Gemeinsam mit Elena Miras, Eric Stehfest und den Moderatoren blickt die Runde auf Tag zwei im Dschungel. Doch nach ihrem Auftritt hagelt es plötzlich Kritik für die 46-Jährige.

Danni Büchner zeigt sich hinter den Kulissen

Auf Instagram versorgt Danni Büchner ihre Fans gerne mit exklusiven Einblicken in ihr Privatleben. Da darf ein Beitrag über die Vorbereitungen auf ihren RTL-Auftritt natürlich nicht fehlen. Die fünffache Mutter veröffentlicht ein Vorher-Nachher-Video mit ihren Followern und zeigt so ihren Look für den Abend.

Dabei hat sich die 46-Jährige für ein enges schwarzes Kleid mit einem tiefen Ausschnitt entschieden. Eine voluminöse Mähne und Smokey Eyes mache ihren Look komplett. Während einige Fans bei ihrem Anblick ins Schwärmen kommen, haben andere keine netten Worte für die Wahl-Mallorquinerin übrig.

Danni Büchner in der Kritik

Rund 1.110 Kommentare haben sich in den ersten 24 Stunden unter dem Instagrambeitrag angesammelt. Viele davon sind alles andere als freundlich – manche gehen sogar unter die Gürtellinie. „Weniger wäre mehr, sei es Dekolleté als auch Schminke… Keine gute Präsentation, vor allem nicht in deinem Alter mit so einem Ausschnitt! Sehr aufdringlich und gewagt“ schreibt eine Nutzerin beispielsweise.

Auf der anderen Seite stehen aber auch einige Follower für Danni Büchner ein. „Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man einfach gar nichts sagen. Die Kommentare hier sind zum Teil so übergriffig und verachtend. Spiegel unserer Gesellschaft? Zum Fremdschämen!“, heißt es in einem der Kommentare. Ein weiterer Fan schreibt: „Bei so vielen spricht hier der pure Neid! Danni hat mega ausgesehen und verdammt: Sie hat fünf Kinder zur Welt gebracht. Und dann so auszusehen: Hut ab!“