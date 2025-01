Danni Büchner zeigt ihren nackten Po – die Kommentare sind eindeutig

Die Sehnsucht nach Sonne wächst, die Wintertage sind für viele jetzt lange genug gewesen. Doch noch muss man sich etwas gedulden, bis der kalendarische Frühling am 20. März 2025 beginnt.

Mallorca-Auswanderin Danni Büchner ist ebenfalls schon in voller Vorfreude auf die warmen Sommertage, obwohl die bei ihr auf der spanischen Mittelmeer-Insel ja etwas eher eingeläutet werden.

Um sich schon mal warme Gedanken zu machen, postet die Fünffachmutter ein Bild von sich im Tanga-Badeanzug. Warme Gedanken dürften sich einige ihrer männlichen Follower jetzt wohl auch machen!

Danni Büchner teilt Po-Bild

Es ist kein Geheimnis, dass Danni Büchner in den vergangenen Jahren mehr als 20 Kilo abgenommen hat. Mit gesunder Ernährung und Sport. Das Ergebnis ihrer „neuen“ Figur zeigt die Wahlmallorquinerin mittlerweile liebend gerne auf Instagram. Wie jetzt auch.

Mit Blick in die Sonne steht Danni Büchner auf ihrem neuesten Instagram-Foto mit dem Rücken am Steg vorm Wasser, genießt den Moment und hält ihren Knack-Hintern in die Kamera. Dazu schreibt sie die Worte: „Ich vermisse den Sommer! Ich werde diesen Sommer mit meinen Freundinnen genießen. Ibiza wir kommen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Bild scheint eines aus vergangenen Tagen zu sein, als der Sommer noch in vollem Gange war. Ihre Fans stört dies nicht, sie kommentieren eifrig unter dem Beitrag und finden fast nur lobende Worte für den „Goodbye Deutschland“-Star:

„Jetzt ist mir bei aktuell -2 Grad doch ganz warm geworden…“

„Tolles Foto“

„Ein wunderschönes Foto“

„Du bist Lebensfreude pur und mit Dir im Reinen und dazu noch wunderschön“

„Du bist der Hammer. Tolle Frau…“

„Perfekt in Szene gesetzt“

„Sehr stark wie du dich entwickelt hast, liebe Danni“

Stark entwickelt, wie es einer ihrer Follower anmerkt, hat Danni Büchner sich aber nicht nur optisch. Auch was ihr Selbstbewusstsein betrifft, ist sie gewachsen. Und fühlt sich mittlerweile pudelwohl in ihrer Haut. „Meine Kinder sehen, dass ich mich sehr wohlfühle und gesund bin“, sagte sie kürzlich noch stolz gegenüber „Bild“.

Am Mittwoch (22. Januar) hatte Danni Büchner allerdings nicht so schöne Stunden. Die ehemalige „Dschungelcamperin“ war in einem Autounfall auf Mallorca verwickelt. Warum die 46-Jährige so einen großen Schock hatte, erfährst du hier >>>