Danni Büchner: Autounfall! „So unter Schock“

Schockmoment für Danni Büchner!

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin hatte am Mittwoch (22. Januar) auf Mallorca einen Autounfall. Mit ihr im Wagen saßen auch noch zwei ihrer fünf Kinder.

Im Netz erzählt die ehemalige „Dschungelcamp“-Kandidatin, was genau passiert war.

Danni Büchner: Autounfall auf Mallorca

Danni Büchner lebt bereits seit 2015 auf der Baleareninsel im Mittelmeer und hat sich dort zusammen mit ihren Kids mittlerweile gut eingelebt. Am Mittwoch wollte die 46-Jährige ihre Tochter Jenna bloß zur Reitstunde fahren, als es anschließend krachte.

In ihrer Instagram-Story verrät Danni Büchner mehr zu dem Vorfall:

„Es war so, ich habe Jenna beim Reiten abgesetzt heute Nachmittag. Bin mit meiner Tochter, meiner Freundin und Diego weitergefahren und war an einem Stoppschild. Ich hätte rechts abfahren müssen, aber ging nicht, weil von rechts ein Auto kam. Also musste ich warten. Und hinter mir ist uns einer draufgefahren.“ Diego ist der neunjährige Zwillingsbruder von Dannis Tochter Jenna. Er hat den Unfall zunächst offenbar nicht so gut verkraftet.

Danni Büchner: „Wir waren halt so unter Schock“

Danni weiter: „Das hat erst mal so gebrettert, dass Diego so unter Schock stand. Meinem Auto ist nicht wirklich viel passiert, es ist ein etwas größerer, derber Kratzer. Wir waren halt so unter Schock, weil damit haben wir gar nicht gerechnet, dass es auf einmal rums macht.“

Der Fahrer hinter ihr habe gedacht, sie fahre los. „Aber ich konnte ja nicht losfahren, ich musste ja warten. Dann kam halt die Polizei, hat es aufgenommen und das wars eigentlich.“

Glück im Unglück für die Mallorca-Auswanderin und ihre Beifahrer!

Aktuell ist die Fünffachmutter übrigens ohne ihre Kinder für einen kurzen Trip in Deutschland. Auf lange Sicht kann sie sich aber erst mal nicht vorstellen, dauerhaft in ihr Heimatland zurückzukehren. So sagte sie vor einigen Monaten bei Instagram dazu: „Alles ist möglich. Aber momentan kommt es absolut nicht für uns in Frage.“