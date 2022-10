Daniela Katzenberger mit ehrlichen Worten: „Habe unglaubliche Panik, arm zu sein“

Man könnte meinen, Daniela Katzenberger hat alles, was man zum Glücklichsein benötigt: einen liebevollen Ehepartner, eine gesunde Tochter, ein Zuhause auf der Sonneninsel Mallorca und den Luxus mit dem, was ihr Spaß macht, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.

Doch insbesondere Letzteres scheint in der 36-Jährigen Unbehagen auszulösen. Was, wenn es mal nicht mehr läuft mit der TV-Karriere? Daniela Katzenberger fürchtet sich vor Geldproblemen.

Daniela Katzenberger ehrlich: „Nicht genug Geld für Stromrechnung“

Als naives Blondchen ist sie in den 2000er-Jahren zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Inzwischen hat sich Daniela Katzenberger von der TV-Auswanderin zu einer ernst zu nehmenden Geschäftsfrau entwickelt, die nichts dem Zufall überlässt.

Jeder Auftritt, Werbespot und Instagram-Post sind genau durchdacht – das Image der lebensfrohen Blondine hat sich Dani dabei dennoch beibehalten. Aufgrund des Erfolgs abzuheben, kommt für das Fernsehgesicht nicht in Frage. Denn: Daniela weiß ganz genau, woher sie kommt und wie hart sie für ihren aktuellen Lebensstandard gearbeitet hat.

„Wir hatten einfach echt wenig Kohle. Ich bin mit dem Gefühl des ständigen Mangels groß geworden. Meine Mutter war mit drei Kindern alleinerziehend, wir lebten in einer Sozialwohnung, hatten oft nicht mal genug Geld für die nächste Stromrechnung. Dann war es in der Bude plötzlich auch mal dunkel“, erinnert sich Daniela Katzenberger im „Bild am Sonntag“-Interview.

So reich ist Daniela Katzenberger wirklich

Obwohl Mama Iris Klein sich nichts von den Geldproblemen hat anmerken lassen wollen, habe Daniela ihre Mutter „oft nachts heimlich in der Küche weinen hören“, erzählt sie. „Das war hart und hat bis heute Narben in mir hinterlassen.“ Dass sich die TV-Darstellerin jemals Sorgen um ihre Finanzen machen muss, erscheint vielen wohl eher utopisch.

Immerhin wird das Vermögen der Katze laut „Vermögen-Magazin“ auf bis zu vier Millionen Euro geschätzt. Vor allem ihre Auftritte für den Möbel-Discounter „Poco“, die Telefonauskunft „118800“ und den Zahn-Weißmacher „Perlweiß“ dürften dazu beigetragen haben. Und auch die Live-Übertragung ihrer Hochzeit mit Sänger Lucas Cordalis im Juni 2016 hat Dani sicherlich eine beachtliche Summe aufs Konto gezaubert.

Die steigenden Preise setzen Daniela Katzenberger zu

Dennoch plagt Daniela die Sorge, eines Tages wieder jeden Euro umdrehen zu müssen. „Ich habe seit meiner Kindheit eine unglaubliche Panik, arm zu sein. Das alles kommt in der aktuellen Lage mit steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen wieder doppelt und dreifach in mir hoch. Diese Angst sitzt ganz tief in mir drin, stammt noch aus meiner Kindheit. Ich müsste dagegen wirklich mal eine Therapie machen!“, gesteht sie im Gespräch mit „Bild am Sonntag“.

Ihre Tochter Sophia soll sich deshalb auch gar nicht zu sehr an den Luxus, den ihr ihre berühmten Eltern hin und wieder bieten können, gewöhnen. Daniela besteht darauf, dass sie auch mal den Linienbus nimmt und nicht jedes Spielzeug geschenkt bekommt, das sich die Siebenjährige wünscht.