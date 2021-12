Daniela Katzenberger macht es öffentlich: „So jetzt wisst ihr's“ – DAS ahnte niemand

Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

Als Realitystar teilt Daniela Katzenberger für gewöhnlich vieles mit ihren Fans. Bei der Geburt ihrer Tochter Sophia 2015 ließ sie sich von den RTL2-Kameras begleiten und auch als sie sich im Januar 2021 die Brüste straffen ließ, war das Fernsehteam an ihrer Seite.

Man könnte also meinen, es gibt nichts, was die Fans von Daniela Katzenberger nicht schon über die Kultblondine wüssten. Doch jetzt offenbart Daniela ein Detail über sich, mit dem sicherlich nicht mal ihre treusten Follower gerechnet haben.

Daniela Katzenberger enthüllt: Das hat es mit ihrem Spitznamen auf sich. Foto: IMAGO / Sven Simon

Daniela Katzenberger lüftet Geheimnis um ihren „Vulvel“-Spitznamen

In ihrer Instagram Story lässt Daniela Katzenberger ihre Fans nahezu täglich an ihrem Privatleben teilhaben. Ungeschminkt im Bademantel auf der Couch liegend zeigt sich die 35-Jährige im Netz so, wie sie auch ihr Mann Lucas Cordalis zu Gesicht bekommt.

Wie ehrlich Daniela mit ihren Followern ist, beweist sie auch in einer aktuellen Fragerunde. Als ein Nutzer wissen möchte, wieso Jenny Frankhauser ihre Schwester Daniela „Vulvel“ nennt, packt die Pfälzerin eine urkomische Anekdote aus.

----------------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Im November 2020 nahm sie mit Lucas an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil – als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

----------------------------------------

Daniela Katzenberger: Missverständnis beim Frauenarzt – „Seitdem bin ich die Vulvel“

Der familieninterne Spitzname für Daniela Katzenberger sei auf die Schwangerschaft ihrer Mutter Iris Klein zurückzuführen. „Als meine Mama mit mir schwanger war, hat sie beim Frauenarzt gefragt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Der Arzt dann so: 'Frau Katzenberger, also man sieht ganz deutlich die Vulva'“, berichtet Dani.

Doch leider soll es zwischen Iris und dem Arzt zu einem Missverständnis gekommen sein. „Meine Mutter hat 'Vulvel' verstanden. Seitdem bin ich zu Hause die 'Vulvel'. So jetzt wisst ihr's“, löst Daniela in Kombination mit einigen lachenden Emojis auf. Herrlich!

----------------------------------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

----------------------------------------

Nach vier Jahren geht Auswanderin Danni Büchner zum ersten Mal wieder zum Frauenarzt. Welcher Schicksalsschlag sie dazu bewegt hat, erfährst du hier.