„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner mit wichtigem Aufruf – „Hat mich wachgerüttelt“

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner hat sich mit einem wichtigen Aufruf an ihre Fans gewandt.

Ein Schicksal einer Freundin machte „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner bewusst, wie wichtig Vorsorge ist.

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner appelliert an ihre Fans

„Morgen habe ich einen Termin beim Frauenarzt – nach vier Jahren das erste Mal. Also was war mit mir los? Ich habe da die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht und jetzt denke ich so: ‚Wow, das ist echt eine lange Zeit‘“, erzählt Danni Büchner in ihrer Story.

Das ist Danni Büchner:

Danni Büchner wurde am 2. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

mit 21 Jahren heiratete sie zum ersten Mal. Aus der Ehe stammen drei Kinder

zwei Jahre nach der Scheidung starb Danielas Ex-Mann

2015 lernte sie Jens Büchner kennen

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten 2017

im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

2020 nahm Danni Büchner an der RTL-Show Dschungelcamp teil

Sie selbst habe vor vielen Jahren mal einen Abstrich gehabt, wonach ein Stück Gebärmutterhals entfernt wurde. Danach habe sie zunächst zwei Jahre lang alle drei Monate zu Arzt gemusst. Mittlerweile hat sie das jedoch vernachlässigt.

„Ab morgen gehe ich wieder regelmäßig hin“, verspricht sie und gesteht: „Ach, man ist echt manchmal blöd.“

Danni Büchner: SIE ist der Grund für ihr Umdenken

Der Grund für ihr Umdenken ist eine Freundin. Influencerin Julia Holz, die ebenfalls auf Mallorca lebt, ist an Gebärmutterhalskrebs erkrankt und kämpft um ihr Leben.

„Das hat mich wachgerüttelt“, erklärt Danni Büchner in ihrer Story und richtet sich dann direkt an ihre Follower: „Mädels, ich bin das schlechteste Vorbild, aber geht immer alle regelmäßig zum Arzt und lasst euch kontrollieren.“

„Ich bin froh, dass ich dich auch wachrütteln konnte. An alle andere da draußen, die auch schon lange nicht mehr beim Frauenarzt waren, macht euch einen Termin. Es kann schlimm enden und das will keiner. Nehmt den Frauenarztbesuch nicht auf die leichte Schulter“, reagiert Julia Holz über Instagram.

