Daniela Katzenberger: Geheimnis gelüftet – DAS bekamen ARD-Zuschauer in Florian Silbereisen-Show nicht mit

Für Weihnachts-Fan Daniela Katzenberger war der Auftritt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in der ARD ein großer Spaß. In der Sendung von Florian Silbereisen sang sie gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis den Klassiker „Jingle Bells“.

Ein Detail sprang den Fans von Daniela Katzenberger dabei besonders ins Auge. Im Netz verriet die Blondine daraufhin ein kleines Geheimnis.

Daniela Katzenberger plaudert aus: Silbereisen-Show „wurde um drei Tage vorverlegt“

Den aufmerksamen Followern von Daniela Katzenberger entgeht wirklich nichts. Nach ihrer Performance beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ wollten sie unbedingt von der 35-Jährigen wissen, wo man ihr Show-Outfit nachshoppen könne.

Daniela Katzenberger verrät, was den Zuschauern bei der Silbereisen-Show entgangen ist. Foto: imago images/Future Image

Wer jetzt von einem teuren Designer oder dem Geheimtipp eines Stylisten-Teams ausging, täuschte sich. Denn: Das Kleid, das Daniela in der Sendung am Samstagabend trug, war ein „Notkauf“. In ihrer Instagram-Story erklärte sie: „Die Show wurde um drei Tage vorverlegt und ich hatte keine Zeit mehr, etwas aus Mallorca mitzunehmen, weil ich bereits in Köln war.“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Im November 2020 nahm sie mit Lucas an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil – als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Daniela Katzenberger: Zwei Stunden vor Showbeginn – TV-Star musste noch Outfit shoppen

Also musste alles ganz schnell gehen. Das schwarze Glitzerkleid, für das Daniela Katzenberger von ihren Fans reichlich Komplimente bekam, entdeckte sie schließlich ganz spontan bei einer Modekette.

„Habe das Kleid zwei Stunden vor Showbeginn im C&A geschnappt – für 20 Euro“, verriet Daniela völlig ungeniert im Netz. Wer hätte das gedacht?

