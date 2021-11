Daniela Katzenberger: Lucas Cordalis knallhart – DAS darf Danni nicht mehr

Es ist kein Geheimnis, dass Daniela Katzenberger in ihrer Wahlheimat Mallorca immer noch nicht ganz angekommen ist. Die Pfälzerin kann sich mit der Urlaubsinsel einfach nicht ganz anfreunden und ist am liebsten in ihrer alten Heimat Deutschland.

Ganz anders geht es allerdings Daniela Katzenbergers Mann, Lucas Cordalis, der sich auf der Insel pudelwohl fühlt. Für Konflikte zwischen den beiden sorgt aber anscheinend nicht der gemeinsame Wohnort, sondern eine ganz andere Sache – die Trocknerwäsche.

Daniela Katzenberger klaut ihrem Mann regelmäßig die Kleidung

Wie Daniela Katzenberger in ihrer Instagram-Story verrät, hat sie mittlerweile Trockner-Verbot von ihrem Liebsten bekommen. Der Grund: Die Katze klaut regelmäßig die Kleidung ihres Mannes und lässt sie dann im Trockner einlaufen.

Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis wohnen zusammen auf Mallorca. Foto: IMAGO / Future Image

Auch in ihrer Story trägt sie einen Pullover von ihrem Mann und erzählt: „Jetzt ist es auch auf Malle soweit, ich trage jetzt hier meinen fetten Pulli...” Dann fällt ihr anscheinend auf, dass sich besagtes Kleidungsstück ursprünglich im Besitz eines ganz anderen befand und sagt: „Der gehört übrigens Lucas”.

Lucas Cordalis erteilt Daniela Katzenberger Wäsche-Verbot

Klammheimlich hat sich die Katze den Pullover ihres Liebsten gemopst und für sich annektiert. Ihr Trick: „Wenn ich den wasche und danach in den Trockner schmeiße, gehört der nämlich mir.”

Kein Wunder, ist das schicke Teil erst einmal eingelaufen, passt Lucas vermutlich nur noch mit einem Arm hinein. Darüber ist sich natürlich auch Daniela Katzenberger im Klaren und sagt: „Der Lucas verbietet mir mittlerweile, seine Wäsche zu machen, weil danach habe ich fünf neue Pullis”.

Daniela Katzenberger darf Lucas Cordalis Wäsche nicht mehr waschen

Dass der Sänger aber anscheinend trotzdem immer noch etwas zum Anziehen findet, beweist ein Blick auf seinen Instagram-Kanal. Bei näherer Betrachtung fällt allerdings auf: Lucas Cordalis zeigt sich auch regelmäßig oben ohne.

Ob da dann schon wieder Dannis Trockner-Künste Schuld waren?

Warum sich Daniela Katzenberger erst kürzlich eine Auszeit von Social-Media nahm, erfährst du hier.