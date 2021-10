Daniela Katzenberger: Dieser Look lässt Fans ausrasten – „Bist du das?“

Dass Daniela Katzenberger sich selbst manchmal nicht so ernst nimmt, ist schon lange keine Geheimnis mehr. Ihren Fans gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben – und ist dabei schonungslos ehrlich.

So kennt man die Kult-Blondine – doch sie kann auch ganz anders! Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Da überrascht es kaum, dass Daniela Katzenberger mit einem speziellen Halloween-Look um die Ecke kommt. „Bist du das, Daniela?“, fragt ein Fan direkt.

Daniela Katzenberger überrascht mit DIESEM Halloween-Look

Stars wie Heidi Klum zelebrieren den Kult um Halloween. Das Supermodel ist dafür bekannt, die schillerndsten Halloween-Partys zu feiern und die auffälligsten Kostüme zu tragen. Ihre Fans hat sie mit einem waschechten Horror-Video überrascht. Mehr dazu liest du hier >>>.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Ganz anders verbringt Kult-Blondine Daniela Katzenberger Halloween. Bei ihrem Look setzt sie nämlich auf Natürlichkeit.

So wünscht sie ihren Fans im klassischen „Out of bed“-Look Happy Halloween. Die Haare sind zerzauselt, der Blick noch etwas müde. Mit einer Kaffeetasse in der Hand schaut sie in die Kamera. Immerhin: zwei leuchtende Kürbisse auf einem Haarreif haben Platz auf ihrem Kopf gefunden.

Daniela Katzenberger: So reagieren die Fans auf das Halloween-Foto

Die Fans feiern die Katze für ihre schonungslose Ehrlichkeit und ihren Humor:

„So ähnlich sehen wir auch gerade aus.“

„Hab das gleiche Kostüm.“

„Ich kack ab. Der Blick, zu geil. Ich feier dich.“

„Du bist so der Knaller! Ich feier dich so!!!“

„Yeah, was für eine überaus gelungene 'Verkleidung'. Ich liebe deinen Humor.“

+++Daniela Katzenberger teilt Video aus dem Bett: Doch was steht da auf dem Nachttisch???+++

Ein kleinen Gruselfaktor hat der Halloweentag bei der Kult-Blondine dann aber doch: In ihrer Instagram-Story postet sie ein Bild von ihrem Fernseher. Darauf zu sehen ist das Logo von „X-Factor – das Unfassbare“. Dazu schreib Daniela Katzenberger: „Okay, es läuft heute bis 23:15 Uhr X-Facor... ich werde zwar vor Schiss nicht pennen, aber mein Tagesplan steht.“ (abr)