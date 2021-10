Daniela Katzenberger verkündet Abschied: „Möchte nicht, dass ihr euch Sorgen macht“

Sie ist wohl eine der fleißigsten Personen in der deutschen Showbranche: Daniela Katzenberger. Die 35-Jährige managt ihre Familie, pendelt zwischen Deutschland und Mallorca, ist bei diversen TV-Shows zu Gast und bespaßt ganz nebenbei noch zwei Millionen Abonnenten bei Instagram.

Doch ganz so nebenbei, wie es manchmal scheint, macht Daniela Katzenberger die Instagram-Sache dann eben doch nicht. Die Geschichten brauchen ihre Zeit und auch die Fotos werden nicht mal eben so geknipst. Alles ein wenig viel, so zumindest kann man den neuen Post der Katzenberger interpretieren.

Daniela Katzenberger legt eine Pause ein

„Muddi macht mal ne kleine kreative Instagram-Pause. Ich habe es ja letztens auch in meiner Story erzählt, dass wir gerade mit Hochdruck an unserer neuen Staffel drehen. Ich gebe da auch immer Vollgas und liebe es auch nach all den Jahren vor der Kamera zu stehen. Und ich mache auch Instagram megaaaa gerne, aber leider habe ich oft das Gefühl, dass ich dann wie 'leer gelabert' bin“, erklärt der TV-Star seine künftige Pause.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015) und lebt auf Mallorca

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Daniela Katzenberger weiter: „Kennt ihr das Gefühl? So als ob ich meine Tagesration an Wörtern schon verballert hab. Vielleicht habt ihr ja auch einen sehr Plapper-lastigen Job und wisst, was ich meine. Ich möchte nicht, dass ihr euch Sorgen macht oder denkt, dass ich kein Bock mehr habe auf Instagram oder so was. Also ihr Lieben, bleibt gesund. The Cat ist bald wieder back.“

Da niela Katzenberger: Fans gönnen ihr die Pause

Die Fans jedenfalls gönnen der Katzenberger ihre Pause. „Hab mit deiner Familie eine wunderschöne Zeit und bleibt alle schön gesund“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere fügt an: „Richtig so. Manchmal muss das einfach.“

