Daniela Katzenberger teilt Video aus dem Bett: Doch was steht da auf dem Nachttisch???

Jeder Mensch hat wohl seine eigenen Vorlieben im Bett. Nein, wir meinen an dieser Stelle ausnahmsweise mal keinen „Schweinskram“. Denn das, was Daniela Katzenberger in einem kurzen Video bei Instagram zeigt, hat irgendwie so gar nichts erotisches an sich.

Doch um was geht es? Welche geheimen Geheimnisse hat uns Daniela Katzenberger in ihrem neuen Schlafzimmervideo offenbart?

Daniela Katzenberger offenbart Lucas' geheime Vorliebe im Bett

Wir verraten es dir. Zuallererst einmal geht es vordergründig gar nicht um die Kult-Blondine selbst, sondern um ihren werten Gatten Lucas Cordalis. Der hat nämlich ganz besondere Gelüste, wenn er sich ins Bett legt, wie seine Frau nun offenbart.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Sie wollte gerne nackt in den Playboy

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015) und lebt auf Mallorca

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Auf die Frage eines Fans hin, ob Lucas Cordalis wirklich gerne einen bekannten Schokoaufstrich im Bett löffele, teilte Daniela ein Video, das nicht nur die Frage bejahte, sondern auch noch zeigte, dass Schokocreme nicht die einzige Speise ist, die Lucas bevorzugt im Bett verspeist.

Daniela Katzenberger: DAS vernascht Lucas gerne im Bett

So zeigt das Video, dass auf dem Nachttisch von Lucas auch noch Apfelmus und eingelegte Kirschen stehen. Na lecker. Hoffentlich gibt das keine bösen Flecken.

