Daniela Katzenberger reicht's – „Konnte es auch optisch nicht mehr verkraften“

Der November schreitet voran und Weihnachten rückt somit immer näher. Klar, dass sich so manch einer schon mal so seine Gedanken über Weihnachtsgeschenke macht. Daniela Katzenberger kann sich dahingehend etwas zurücklehnen.

Zumindest, wenn es um ihre Mama Iris geht. Denn die hat Daniela Katzenberger schon jetzt beschenkt.

Daniela Katzenberger hat Mama Iris ein besonderes Geschenk gemacht. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Daniela Katzenberger macht Mama Iris besonderes Geschenk

Buch. Parfüm, Gutschein, ... was schenkt man jemandem, den man seit Jahren kennt und dem man zumindest gefühlt schon alles zu Weihnachten geschenkt hat? Wenn es nach Daniela Katzenberger geht, ist die Antwort klar: Eine Augen-OP. Ja, richtig gelesen.

Die hat sie jetzt ihrer Mama Iris geschenkt. Sozusagen als Weihnachtsgeschenk vorab. „Was soll ich ihr wieder ein Buch schenken, das sie eh nicht lesen wird, weil sie zu bequem ist, die Brille aufzusetzen?“, fragt die Kult-Blondine. Dann doch lieber das Problem am Schopf packen, dachte sich die Katze wohl.

Daniela Katzenberger mit ihrer Mutter Iris Klein. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa

Also hat sie ihrer Mama eine OP geschenkt. „Sie war jetzt ungefähr zehn Jahre in ihrer 'Brille-Verweigerungs-Phase' und nachdem sie mich jahrelang immer irgendwo falsch am Flughafen abgeholt hat, weil sie zu faul war ihre Brille aufzuziehen und ich immer wartend stundenlang rumstand wie ein Volldepp, habe ich ihr dieses Jahr eine Linsen-Austausch-OP zu Weihnachten geschenkt“, schreibt Daniela Katzenberger zu einem Foto auf Instagram, das sie gemeinsam mit ihrer Mama zeigt.

Daniela Katzenberger: „Konnte es auch optisch nicht mehr verkraften“

Und noch einen positiven Effekt soll die Operation haben: „Ich konnte es auch optisch nicht mehr verkraften, dass sie sich jedes Mal gefühlt den ganzen Fuß mit angemalt hat, wenn sie ihre Fußnägel lackiert hat.“

In Daniela Katzenbergers Instagram-Story gibt es dann auch schon ein Foto von Mama Iris zu sehen – noch mit Sonnenbrille. Aber sie scheint die Operation gut überstanden zu haben. (abr)