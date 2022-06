Daniela Katzenberger macht es offiziell! Jetzt darf es jeder wissen

Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

Um Kult-Blondine Daniel Katzenberger ist es nie wirklich still. Wenn sie nicht gerade im Fernsehen zu sehen ist, teilt sie ihren Alltag mit ihren Fans auf Instagram.

Auf der Social-Media-Plattform macht Daniela Katzenberger es nun endlich offiziell: Ihre Fans können sich auf etwas Großes freuen.

Daniela Katzenberger: DAS macht sie jetzt offiziell

In weniger als einer Woche startet nämlich endlich eine neue Staffel der Serie „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca!“ Dazu postet die Katze ein Bild auf Instagram. Darauf steht sie in einem roten, engen und langen Glitzerkleid in einem Türrahmen.

Das solltest du über Daniela Katzenberger wissen:

Daniela Katzenberger wurde in Ludwigshafen am Rhein geboren

Bekannt wurde Daniela Katzenberger durch die Show „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“

Seit 2016 ist Daniela Katzenberger mit Sänger Lucas Cordalis verheiratet. Die beiden wohnen auf Mallorca und haben eine gemeinsame Tochter, Sophia

Ihre Mutter Iris Klein ist ebenfalls im TV zu sehen

Mit ihrer Schwester Jenny Frankhauser soll sie kein besonders gutes Verhältnis haben

Auf Instagram gibt sie ihren Fans viele Eindrücke aus ihrem Privatleben

Vor ihr liegt ein großer rosa Teppich, auf dem groß und breit ihr Name geschrieben steht. Unter den Post schreibt sie: „Ohhhh yes! In genau einer Woche geht’s mit unserer neuen Staffel los. Immer mittwochs, um 20.15 Uhr, bei RTL2. Das wird mega!“

Daniela Katzenberger: Das wird in der neuen Staffel zu sehen sein

Auch ihre Fans freuen sich mit der TV-Blondine:

„Freu mich so wahnsinnig auf die neuen Folgen“

„Endlich mal wieder ein richtig gutes Fernsehprogramm“

„Freu mich schon auf die neuen Folgen von euch. Wird wieder richtig amüsant“

„Jipiiii. Ich freue mich schon riesig darauf“

„Dann ist wenigstens der Mittwoch schon Mal gerettet“

In der neuen Staffel wird sich wohl entscheiden, ob die kleine Familie Katzenberger/Cordalis künftig auf der spanischen Insel Mallorca bleiben wird. Denn Daniela fühlt sich in Deutschland und vor allem in ihrer Heimat der Pfalz einfach viel wohler.

Immer wieder sagt sie auf Instagram, dass Mallorca einfach nichts für sie ist. Ob Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia wirklich nach Deutschland zurückkehren werden? Wir dürfen gespannt bleiben.

