Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas verrät Geheimnis – DAS hält er von Schönheitseingriffen

Daniela Katzenberger ist nach sechs Jahren Ehe mit Lucas Cordalis immer noch verliebt wie am ersten Tag. Da liebt sie natürlich auch sein Aussehen. Mit 54 Jahren sieht der Schlagersänger auch immer noch ziemlich jung aus. Doch was macht er dafür?

Dass Daniela Katzenberger sich beim Beauty-Doc schon unter das Messer gelegt hat, wissen wir alle. Offen geht sie beispielsweise mit ihrer Brustvergrößerung um. Doch wie sieht es bei Ehemann Lucas Cordalis aus?

Daniela Katzenberger: Lucas Cordalis hat ganz bestimmten Trick, um jung zu bleiben

Nein, es sind keine Cremes oder Gesichtsmasken: Daniela Katzenbergers Ehemann Lucas bleibt durch strikten Verzicht von Alkohol und Zigaretten und acht Stunden Schlaf täglich so gut in Schuss. Das erzählt er jetzt der „Bild“: „Für mich kommen keine solchen OPs infrage. Ich sehe auch so jung genug aus“.

Das solltest du über Daniela Katzenberger wissen:

Daniela Katzenberger wurde in Ludwigshafen am Rhein geboren

Bekannt wurde Daniela Katzenberger durch die Show „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“

Seit 2016 ist Daniela Katzenberger mit Sänger Lucas Cordalis verheiratet. Die beiden wohnen auf Mallorca und haben eine gemeinsame Tochter, Sophia

Ihre Mutter Iris Klein ist ebenfalls im TV zu sehen

Mit ihrer Schwester Jenny Frankhauser soll sie kein besonders gutes Verhältnis haben

Auf Instagram gibt sie ihren Fans viele Eindrücke aus ihrem Privatleben

Viel Schlaf, kein Alkohol und keine Zigaretten: Das ist sein Beautygeheimnis. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Daniela Katzenberger: Lucas plaudert über sein Familienleben

Auch innerhalb seiner Familie, also mit Daniela und Sophia, hat er eine Herangehenweise, wie alles so gut laufen kann: „Also ich schreie weder meine Frau noch meine Tochter an. Nein, das zeigt Schwäche. Wenn ich souverän sein will, dann muss ich ganz ruhig und strukturiert sein, sobald man die Nerven verliert und schreit, ok, das passiert natürlich manchmal, dann zeigt man, man ist schwach oder man hat die Lage nicht im Griff. Deswegen immer cool bleiben“.

Letztens erst sagte Lucas Cordalis ganz deutlich, was er von den Silikonbrüsten seiner Frau Daniela Katzenberger hält.