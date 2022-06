Daniela Katzenberger verrät wichtigen Zukunftsplan – „Für mich eine Sache des Stolzes“

Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

Dass sie eine verrückte Nudel ist, behauptet Daniela Katzenberger desöfteren von sich selbst. Doch was sie jetzt vorhat, lässt sogar ihren Mann Lucas Cordalis ins Stottern kommen.

Treue Daniela Katzenberger Fans werden sich noch an die Anfänge und ihre ersten Schritte im TV erinnern. Vor 13 Jahren startet die 35-Jährige nämlich in ihrer Sendung „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ durch. Ihre damalige Mission: Sich in Amerika beim Playboy zu bewerben. Jetzt kehrt dieser Traum zurück.

Daniela Katzenberger will sich für den Playboy ausziehen

Aber mal ganz langsam: Sie wird es nicht heute und auch nicht morgen tun: „Ich hab schon ein genaues Datum, genaues Jahr. Irgendwann, wenn ich 40 bin, will ich in den 'Playboy', dass das Ganze so schön abrundet“.

Sie möchte unbedingt auf das Cover des Playboys. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Das verriet sie jetzt in dem Podcast „Katze und Cordalis“, den sie und Ehemann Lucas seit Neustem führen. Doch was sagt der denn dazu? Er wird da ja wohl ein Wörtchen mitreden dürfen.

---------------------------------------

Das solltest du über Daniela Katzenberger wissen:

Daniela Katzenberger wurde in Ludwigshafen am Rhein geboren

Bekannt wurde Daniela Katzenberger durch die Show „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“

Seit 2016 ist Daniela Katzenberger mit Sänger Lucas Cordalis verheiratet. Die beiden wohnen auf Mallorca und haben eine gemeinsame Tochter, Sophia

Ihre Mutter Iris Klein ist ebenfalls im TV zu sehen

Mit ihrer Schwester Jenny Frankhauser soll sie kein besonders gutes Verhältnis haben

Auf Instagram gibt sie ihren Fans viele Eindrücke aus ihrem Privatleben

---------------------------------------

Laut der TV-Blondine seien die Anfragen des Männer-Magazins schließlich schon haufenweise eingetrudelt.

Daniela Katzenberger: Lucas sieht es gelassen

Sie sagt, dass sie bisher immer aus Protest abgelehnt hätte: „Das ist für mich eine Sache des Stolzes“.

Ehemann Lucas nimmt es sehr gelassen: „Ich bin als dein Mann daran interessiert, dass du glücklich bist“. Mal sehen also, wie lange es noch dauert, bis Daniela das Cover des „Playboy“ schmückt.

---------------------------------------

Mehr News zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger: Schwester Jenny Frankhauser ehrlich – „Weine momentan auch sehr viel“

Daniela Katzenberger: Zoff um Mutter Iris Klein – Gericht muss eingreifen

Daniela Katzenberger zeigt völlige Verwüstung vor Haus auf Mallorca – „Ach du Sch****“

---------------------------------------

Dass Daniela Katzenberger dank Beautyeingriffen nachgeholfen hat, zeigt sie offen. Doch was ist das Schönheitsgeheimnis von Ehemann Lucas Cordalis?