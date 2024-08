Daniela Katzenberger lässt tief blicken – im gewagten Outfit zum Elternabend

Kaum eine Blondine ist im deutschen Fernsehen kultiger als Daniela Katzenberger. Der ehemalige „Goodbye Deutschland“-Star hat sich mit seiner kessen und witzigen Art schnell in die Herzen vieler Fans gespielt. Mit ihrem unverwechselbaren Look sorgt die „Katze“ immer wieder für Aufsehen – so auch mit einem besonders gewagten Outfit. Und damit will sie scheinbar zum Elternabend!

Daniela Katzenberger: Heißes Outfit in Rot

Daniela Katzenberger hat sich seit Jahren einen festen Platz in der deutschen Medienlandschaft gesichert. Egal ob in ihrer eigenen TV-Show oder auf Social Media – die Blondine gibt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Auf Instagram sorgt ein neues Video jetzt für ordentlich Gesprächsstoff.

Zu sehen ist die „Katze“ dort zunächst im Pyjama, doch dabei bleibt es nicht. Hinter ihrem Rücken versteckt sie Highheels und nach einem Schnitt des kurzen Clips ist die Ehefrau von Lucas Cordalis kaum wiederzuerkennen. Im roten Kleid lässt sie tief blicken und zeigt sich mit deutlich verändertem Haar- und Make-up-Styling. Doch der Anlass, zu dem die 37-Jährige ihr gewagtes Outfit anscheinend tragen möchte, schockiert: der Elternabend von Tochter Sophia.

Daniela Katzenberger: Scherz oder bitterer Ernst?

„Auf zum Elternabend“, titelt Daniela Katzenberger unter ihrem Instagram-Post. Das meint sie doch nicht wirklich ernst, oder? Wie man den TV-Star kennt, natürlich nicht. „Spaß“, schiebt sie sofort hinterher und klärt den wahren Anlass für das Kleid auf.

„Heute bin ich nach ’ner halben Ewigkeit auf ’nem großen Event. Ich sage fast alles immer ab. Ehrlich gesagt, ist mir das oft too much und zu stressig“, gibt sie offen zu. Den Post versieht sie noch mit dem Hashtag „Malle Hupen on point“ – und trifft damit ins Schwarze.

Denn Daniela Katzenberger zeigt im tiefroten Kleid nicht nur viel Ausschnitt, sondern generell ganz schön viel Haut. Mit offenem Bauch und einem hohen Schlitz am Bein setzt die Wahl-Mallorquinerin ihren durchtrainierten Körper so richtig in Szene.