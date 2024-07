Daniela Katzenberger: DAS tut ihrem Liebesleben gut – „Auch im Bett“

Die Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (37) hat in letzter Zeit einen beeindruckenden Fitness-Wandel durchgemacht.

Immer an ihrer Seite: Ihr Mann Lucas Cordalis (56)! Dieser steht seiner Frau stets treu zur Seite und unterstützt sie, wo er kann. In einem Gespräch mit „BILD“ teilt sie ihre Begeisterung für die Vorteile ihres neuen Lebensstils – und zwar nicht nur im Fitnessbereich.

Daniela Katzenberger: Fit und frisch verliebt

„Wir haben beide eine ganz andere Kondition, auch im Bett. Diese neue Ausdauer tut unserer Beziehung total gut“, freut sich Daniela. Sie und Lucas fühlen sich wie in ihren Zwanzigern, was eine frische Verliebtheit in ihre Partnerschaft bringt. „Lucas und ich sind wieder wie 20. Das ist ein bisschen wie frisch verliebt, weil wieder mehr geht […]. Jetzt bin ich die Kamasutra-Katze und nicht mehr die Kartoffelchips-Katze“, scherzt Daniela.

+++ Daniela Katzenberger oben ohne am Strand: „So will es das Malle-Gesetz“ +++

Daniela hat seit neun Monaten hart im Fitnessstudio gearbeitet und auf ihre Ernährung geachtet. Die Früchte ihrer Arbeit sind sichtbar: Sie ist elf Kilo leichter geworden! Lucas genießt ebenfalls die Vorteile ihres gesünderen Essens. „Er hat ganz klar davon profitiert, dass ich jetzt viel leichter und gesünder koche. Er ist im Alltag nämlich wie ein Kater, der alles wegfuttert, was man ihm hinstellt – also mageres Hackfleisch mit Gemüse genauso wie Sahnenudeln mit Muffins zum Nachtisch“, erzählt Daniela amüsiert.

Seit ihrer Transformation zeigt die Katze gerne, was sie hat. Vor Kurzem postete sie ein freizügiges Video auf Instagram, in dem sie oberkörperfrei am Strand posiert. Neben einer bunten Bikinihose trug sie nur einen pinken Hut und eine Sonnenbrille. Für Daniela war diese Aktion total alltäglich. „Bei 35 Grad muss das so sein. So will es das Malle-Gesetz“, scherzte sie. Ihren Fans dürfte es jedenfalls gefallen haben!