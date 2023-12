Daniela Katzenberger kann nicht länger schweigen – „Wie’s bei uns daheim JETZT abgeht“

Sie gilt als DIE Kult-Blondine Deutschlands und ihr Name ist Programm. Daniela Katzenberger ist von den Fernsehbildschirmen nicht mehr wegzudenken. Bekanntheit erlangte die 37-Jährige durch ihre Teilnahme am VOX-Format „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“, es folgten etliche Fernsehauftritte und eigene Doku-Soaps.

Auch als Influencerin macht Katzenberger eine gute Figur, ihrem Instagram-Profil folgen stolze 2.2 Millionen Menschen. Hier teilt der Fernsehstar regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und begeistert Fans mit ihrem komödiantischen Talent. Zuletzt berichtete Katzenberger von ihrer Fitnessreise und teilte Rezeptideen mit ihren Followern. Doch ausgerechnet die neu entdeckte Sportleidenschaft der Infuencerin führte nun zu Seitenhieben der Presse, die Katzenberger so nicht auf sich sitzen lassen kann.

Daniela Katzenberger schlägt zurück

Mehr als zehn Kilogramm hat Daniela Katzenberger bereits durch ihr neues Sportprogramm und eine gesündere Ernährungsweise verloren. Die Blondine scheint sich mit ihrer neuen Figur sichtlich wohlzufühlen. Doch daran, dass Ehemann Lukas Cordalis ein paar Pfunde mehr an seiner Frau zu schätzen weiß, macht der Sänger kein Geheimnis. Zeitschriften reagierten sofort und zuletzt machte die Schlagzeile „Daniela Katzenberger: Diät Desaster – Lucas findet sie jetzt zu dünn“ die Runde. Auf diese Unterstellung reagiert der Fernsehstar nun mit einer großen Portion Humor.

In ihrem neusten Instagram-Reel teilt Daniela Katzenberger die Schlagzeile der Online-Zeitung. Zu lustiger Musik stellt der Fernsehstar anschließend Situationen nach, in denen ihr Liebster versucht sie zu füttern, um eine weitere Gewichtsabnahme zu verhindern. Auf dem Sofa, beim Wäsche waschen, während eines Gesprächs und sogar in der Badewanne – Cordalis schiebt seiner Liebsten fortlaufend Nahrungsmittel in den Mund. Die Parodie kommentiert Katzenberger mit den Worten: „Was die Presse denkt, wie’s bei uns daheim JETZT abgeht“ und ergänzt lachende Emojis.

Auch die Fans des Fernsehstars erfreuen sich an der humorvollen Reaktion von Daniela Katzenberger auf die neuste Schlagzeile. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ich find das so genial, wie du mit solchen Schlagzeilen umgehst“ und ein weiterer Follower schreibt amüsiert: „Ich musste so lachen. Ihr macht das richtig.“ Mit dieser lustigen Idee hat die Influencerin einigen Fans sicherlich den Tag versüßt.

Mit ihrer aktuellen Figur scheint Daniela Katzenberger sich vollends wohl zu fühlen und das wird sicherlich auch ihren Liebsten Lukas Cordalis erfreuen.