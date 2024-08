Daniela Katzenberger: Fans haben Grund zur Freude – Vox lässt die Bombe platzen

Lange mussten sich die Fans von TV-Star Daniela Katzenberger gedulden. Nun ist es endlich so weit! Sie kehrt mit neuen Folgen ihrer eigenen Vox-Doku zurück auf die Bildschirme. Jetzt gibt der Sender offiziell bekannt, wann die Episoden im Free-TV gezeigt werden.

Daniela Katzenberger feiert Comeback

Es ist viel passiert in den letzten Jahren bei Daniela Katzenberger und ihrer Familie. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis und der gemeinsamen Tochter Sophia lebt die Katze seit Jahren auf Mallorca. Nun lässt sie ihre Fans in ihrer eigenen Show an ihrem Alltag teilhaben. Dafür wechselte Daniela Katzenberger von RTL Zwei zu Vox, wo sie bereits vor einigen Jahren zu Hause war.

+++ Daniela Katzenberger lässt tief blicken – im gewagten Outfit zum Elternabend +++

Ein tolles Gefühl, wie sie im Vox-Interview verrät: „Ja, ich freue mich natürlich total, wieder „back to the roots“ bei Vox, wo damals mein Weg begann. Was die Zuschauer noch nicht so von mir kennen, ich mache jetzt auch Sport, haha! Nachdem ich meinen inneren Schweinehund sehr lange versucht habe zu besiegen und diverse Magazin-Cover über mich ergehen lassen musste, die mich immer wieder als fett dargestellt haben, habe ich es endlich geschafft, in eine Routine reinzukommen.“

Vox macht Datum offiziell

Doch das ist nicht das Einzige, worauf sich die Fans freuen dürfen:

„Es erwartet die Zuschauer also ein Einblick in meinen neuen sportlichen Alltag und (man mag es kaum glauben) ich habe sogar bei einem Fitness-Contest der Word Fitness Federation mitgemacht – das war wirklich hardcore anstrengend. Und darum herum bin ich natürlich mit meiner Familie auf Mallorca unterwegs, Mama Iris hatte eine mental sehr belastende Phase, über die wir sprechen werden und Sophia wollte unbedingt einen Hund. Es wird also teilweise sehr emotional, aber natürlich (hoffentlich) auch gewohnt witzig und unterhaltend.“

+++ Daniela Katzenberger: DAS tut ihrem Liebesleben gut – „Auch im Bett“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt die neuen Folgen der Doku „Daniela Katzenberger“ ab dem 6. September im Programm. Die Episoden sind exklusiv eine Woche auch bei RTL+ verfügbar.