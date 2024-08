Daniela Katzenberger: Tochter Sophia verschlägt ihr die Sprache – „Krass“

Wenn es eine TV-Persönlichkeit gibt, die mit ihrem Look vor der Kamera auffällt, dann ist es zweifellos Kult-Blondine Daniela Katzenberger. Mit ihrer markanten Wallemähne und ihrem frechen Mundwerk hat sich die 37-Jährige seit ihrer Teilnahme bei „Goodbye Deutschland“ zu einer festen Größe im Fernsehen etabliert. Doch selbst die toughe „Katze“ ist nun sprachlos – und das will etwas heißen!

Daniela Katzenberger verschlägt es die Sprache

Normalerweise gibt es kaum etwas, das Daniela Katzenberger aus der Ruhe bringen könnte. Aber in diesem Fall ist es nicht die anhaltende Hitzewelle in ihrer Wahlheimat Mallorca, die sie aus der Bahn wirft. Vielmehr geht es um ein bevorstehendes großes Event, das sie emotional berührt: der Geburtstag ihrer 8-jährigen Tochter Sophia, der kurz vor der Tür steht.

„Nächste Woche hat ja mein Kind Geburtstag“, kündigt der TV-Star seinen Fans auf Instagram an. Doch dass ihr Sprössling so schnell älter wird, macht Daniela Katzenberger sichtlich emotional. „Die wird schon neun, die wird einfach schon neun und nächstes Jahr wird sie schon zehn, dann ist sie schon zweistellig“, staunt sie.

Daniela Katzenberger ist fassungslos

Bei dem Gedanken an das Alter von Sophia kochen sichtlich die Muttergefühle hoch. Nach kurzer Pause und Fassungslosigkeit sickert die Information bei ihr so richtig durch. „So krass, einfach krass“, schüttelt die Wahl-Mallorquinerin ungläubig den Kopf und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus.

Eltern können die Reaktion der „Katze“ sicherlich nachvollziehen. Hach, die Kinder bleiben eben doch nicht für immer Kindern.

Sophia Cordalis erblickte am 20. August 2015 in Worms in Rheinland-Pfalz das Licht der Welt. Sie ist die erste Tochter des Reality-TV-Stars und Schlagersänger Lucas Cordalis. Das Paar ist seit 2014 zusammen und seit Juni 2016 verheiratet. Ihren Familienalltag zeigen sie demnächst wieder auf Vox mit neuen Folgen der Doku „Daniela Katzenberger.“