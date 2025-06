Bombendrohung gegen Lufthansa-Flieger ++ Maschine muss in Frankfurt landen

Wegen einer Bombendrohung ist ein Lufthansa-Flugzeug auf dem Weg von Deutschland nach Indien umgedreht und zurückgekehrt. Die Maschine landete am Sonntagabend sicher in Frankfurt am Main, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag (16. Juni) bestätigte. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk über den Vorfall berichtet.

Einzelheiten zu dem Vorfall gab die Bundespolizei nicht bekannt. Die Passagiere übernachteten in Frankfurt und sollten am Montag weiterfliegen. (mit afp)

Weitere Informationen folgen.