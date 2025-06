Tagtäglich heben hunderte Maschinen am Flughafen von Palma de Mallorca ab. Für deutsche Urlauber geht es an einen von insgesamt 25 Flughäfen, die einen Direktflug auf die spanische Sonneninsel anbieten.

Am Montag (23. Juni) kam es auf der Reise von Mallorca nach Berlin jedoch zu unerwarteten Komplikationen. Eine Ryanair-Maschine musste nach Marseille umgeleitet werden! Diesen Flug werden die Passagiere mit Sicherheit so schnell nicht mehr vergessen…

Mallorca-Flieger muss Reise unterbrechen

Eigentlich wollten die Passagiere einer Ryanair-Maschine bloß zurück in die deutsche Hauptstadt reisen. Doch plötzlich landete der Mallorca-Flieger in Marseille zwischen, wie Ryanair gegenüber dieser Redaktion bestätigt. Der Grund: Im Innenraum des Flugzeuges kam es zu einer Rauchentwicklung. „Diese Lauda-Verbindung von Palma de Mallorca nach Berlin (23. Juni) wurde aufgrund eines kleineren technischen Problems am Flugzeug zum Flughafen Marseille umgeleitet“, so ein Ryanair-Sprecher.

Nach der Sicherheitslandung wurde der Flieger sofort von der örtlichen Feuerwehr untersucht. Der Einsatz dauerte insgesamt rund 20 Minuten an, wie eine Passagierin gegenüber dem „Tagesspiegel“ erzählt. Die Ursache der plötzlichen Rauchentwicklung konnte bislang jedoch nicht gefunden werden. Mehrere Reisende haben über Atemwegsreizungen geklagt, heißt es.

Alle Reisenden an Bord warteten gespannt darauf, wie ihre Weiterreise denn nun aussehen würde. Und vor allem: Wann geht es weiter? Kurz nach dem Feuerwehreinsatz am französischen Flughafen war klar, dass der Weiterflug mit dieser Maschine nicht mehr möglich ist. „Um die Unannehmlichkeiten für die Passagiere so gering wie möglich zu halten, wurde umgehend ein Ersatzflugzeug organisiert, das den Flug noch am selben Abend nach Berlin durchführte“, heißt es dazu von Ryanair. Den Flughafen in Berlin erreichten sie mit sage und schreibe vier Stunden Verspätung.