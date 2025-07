Maschine will am Flughafen Düsseldorf gerade abheben – da schlägt die Crew Alarm

Mit Ängsten ist das ja so eine Sache: Wer sie nicht hat, versteht sie oftmals nicht. Doch wer darunter leidet, der hat’s nicht immer leicht. Eine dieser irrationalen Ängste ist zum Beispiel die Flugangst. Da sind Geschichten wie diese vom Flughafen Düsseldorf sicher keine große Hilfe.

Denn dort wollte ein Flieger gerade abheben, als die Crew Alarm schlägt. Das führte zu einem direkten Abbruch des Starts.

Flieger will vom Flughafen Düsseldorf starten – plötzlich gibt’s ein Problem

Alltag am Flughafen Düsseldorf: Am Donnerstagmittag (26. Juni) möchte eine Lufthansa-Maschine von der Startbahn abheben, um auf direktem Wege nach München zu fliegen. So weit, so gut. Doch plötzlich muss der Airbus A320 bei rund 80 bis 85 Knoten seinen Start abbrechen, wie „t-online“ weiß. Es gab wohl technische Probleme.

++ Passend zum Thema: Flieger mit Griechenland-Urlaubern auf dem Weg nach NRW – Crew sendet Notsignal ++

Daher fand ein sogenannter Rejected Takeoff statt. So nennt man „ein Standardverfahren in der Luftfahrt, wenn technische Probleme vor Erreichen der Entscheidungsgeschwindigkeit auftreten“. Gerade noch rechtzeitig also bevor die Maschine vom Flughafen Düsseldorf abheben konnte. Sie konnte sicher abbremsen und zum Terminal zurückrollen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Statistik spricht für das Flugzeug

Doch was war jetzt die genaue Ursache? Es gab wohl Vibrationen am rechten Triebwerk des Typs CFM56. Das berichtete ein Passagier im Nachhinein. Die Infos kamen anscheinend direkt vom Kapitän, der die Passagiere netterweise über die Situation aufklärte. Das passiert wahrscheinlich auch nicht allzu oft. Es gibt immer wieder Situationen, in denen die Fluggäste nicht Bescheid wissen, was mit ihrem Flieger los ist. Und diese Unsicherheit ist sicher eines der Themen, die die Flugangst bei anfälligen Menschen schüren.

Doch als kleiner Hinweis zum Schluss: Die Statistiken sprechen für das Flugzeug als eines der sichersten Verkehrsmittel. Die Wahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes liegt laut „flüge.de“ bei 1:30 Millionen.

Was Reisende am Flughafen Düsseldorf unbedingt vermeiden sollten, damit keine hohen Kosten auf sie zukommen, liest du >> hier.