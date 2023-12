Daniela Katzenberger: Game over! Jetzt hat’s sie auch erwischt

Es ist immer viel los bei Daniela Katzenberger. Die Ludwigsburgerin mit Wahlheimat Mallorca kümmert sich um ihre Fitness und ihre vielen Werbeverträge. Das achtjährige Töchterchen Sophia Cordalis ist ein wahrer Sonnenschein, und auch ihr Mann Lucas Cordalis bekommt von seiner Partnerin viel Liebe und Aufmerksamkeit.

Ständig ist die Kleinfamilie unterwegs, es ist ein bisschen ein Jet Set-Leben, das Daniela Katzenberger führt. Malle, München, Ludwigsburg. Außerdem versucht sie, ihre Mutter moralisch zu unterstützen, wo es nur geht.

Daniela Katzenberger unterstützt ihre Mutter, wo es nur geht

Erst im Sommer hatte sich Iris Klein von ihrem zweiten Mann Peter Klein getrennt, 17 Jahre waren die beiden zusammen. Er ist der (Noch-)Stiefvater von Daniela Katzenberger war auch für die kommunikative Blondine eine wichtige Bezugsperson.

Die Kleins folgten Danielas Beispiel und wurden zu Reality-TV-Stars. 2020 zogen sie ins „Sommerhaus der Stars“ ein, zuletzt waren beide in „Promi Big Brother“ auf Sat.1 zu sehen. Daniela verfolgte jeden Schritt ihrer Mutter und kommentierte: „Die macht das prima.“

Doch selbst eine so starke Persönlichkeit wie die Katze haut es manchmal um. Diese schmerzliche Erfahrung musste die Influencerin am 3. Adventswochenende machen. Sie war für Dreharbeiten einige Tage nach Deutschland geflogen.

Daniela Katzenberger völlig kaputt: „Game Over“

Scheinbar hat den Reality-Star in München ein böser Infekt erwischt. Der Rückflug auf die Balearen dürfte die Angelegenheit verschlimmert haben. Auf ihrem Instagram-Kanal sieht man Daniela Katzenberger eng eingekuschelt in eine Wolldecke auf dem Sofa. Völlig kaputt.

Dazu schreibt sie „Game Over. Mitbringsel aus Deutschland: Schüttelfrost, Fieber und auf meiner Stirn parkt ein Elefant.“ Auch mal eine originelle Formulierung für fiese Kopfschmerzen. Bleibt nur zu hoffen, dass der Dickhäuter den Parkplatz schnell wieder verlässt und Daniela Katzenberger bald wieder fit wird. Immerhin: Fernsehen scheint jedenfalls noch möglich zu sein, neben der „Katze“ liegt die Fernbedienung griffbereit.

Weshalb genau sie für ein paar Tage mit Ihrem Mann Costa und Töchterchen Sophia in ihre alte Heimat geflogen ist, lässt Daniela Katzenberger unkommentiert. Aber es gibt starke Anzeichen, dass sie in der Sat.1.-Show “ Stars in der Manege“ eine tragende Rolle einnehmen wird.