Daniela Katzenberger mit den Nerven am Ende: „Bin froh, wenn es rum ist“

Es sind harte Tage für Daniela Katzenberger! Sie kann nichts tun außer zusehen und Daumen drücken: Ihre Mutter Iris Klein ist am 20.November in den „Promi Big Brother“-Container eingezogen. Eine ganze besondere Herausforderung für die 56-jährige, denn an der Reality-Show nimmt auch Noch-Ehemann Peter Klein teil, von dem sie sich im Januar getrennt hat. Er ist der Stiefvater von Daniela Katzenberger.

Für „die Katze“ ist es ganz und gar nicht leicht, „Promi Big Brother“ als Zaungast auf ihrem Sofa in Mallorca mitzuverfolgen, wie sie auf Instagram verrät. Sie ist mit ihrer Mutter eng verbunden. Jahrelang hat Iris Klein ihre Tochter bei ihren Abenteuern begleitet, inzwischen ist sie selbst ein TV-Star.

„Die Katze“ war noch nie bei „Big Brother“

Daniela Katzenberger ist zwar durch das Reality-Format „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ auf Vox bekannt geworden, bei „Big Brother“ oder „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ war sie allerdings noch nie. Ganz anders ihre Frau Mama. Für die Gastronomin aus Ludwigshafen ging es 2013 ins „Dschungelcamp“. Auch als Iris Klein 2018 nach Mallorca auswanderte, ließ sich sich von einem Sat.1-Team begleiten.

Doch auch wenn sie mittlerweile ganz ohne ihre blonde Tochter auf Reality-TV-Pfaden wandelt, sind sich die beiden sehr verbunden. In einer Instagram-Story am 1. Dezember berichtet Daniela Katzenberger, wie sehr es sie aufwühlt, ihre Mutter im Container zu erleben.

Katzenberger verzweifelt: „Ich kann ja gar nichts machen!“

„Hey, ich bin ja so froh wenn’s vorbei ist“, kommentiert sie ihre ganz persönliche Situation. „Die macht sich echt gut, aber ich bin froh wenn’s rum ist. Ich sitz da immer vorne dran und ich kann ja gar nichts machen. Das ist das Allerschlimmste. Ich kann ihr nicht helfen. Ich kann sie nicht in den Arm nehmen. Ich kann ihr nicht sagen, was wirklich gezeigt wird. Ich bin froh wenn’s rum ist.“

An diesem Sonntag (3. Dezember) schon kann Daniela Katzenberger beruhigt sein. Kurz nach ihrem Post lief „Promi Big Brother“ live auf Sat.1 und siehe da: Das TV-Publikum wählte Iris Klein raus, sogar Noch-Ehemann Peter verdrückte beim Abschied ein paar Tränen. Hatte „die Katze“ eine Vorahnung? Jedenfalls kann sie jetzt erleichtert aufatmen.