Daniela Katzenberger kehrt nach Mallorca zurück und traut ihren Augen nicht – „Brutal“

Sie ist DIE Kult-Blondine Deutschlands und unterhält das Fernsehpublikum bereits seit mehr als zehn Jahren: Daniela Katzenberger. In der VOX-Sendung „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ begleitete sie ein Fernsehteam auf ihrer Reise nach Hollywood, um der neuste Star der Zeitschrift Playboy zu werden. Dieses Vorhaben scheiterte zwar, jedoch etablierte sich Katzenberger schnell in der deutschen Fernsehwelt.

Im Rahmen der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ verlegte Katzenberger ihren Lebensmittelpunkt ein Jahr später auf die spanische Urlaubsinsel Mallorca. Ihren 2,2 Millionen Instagram-Followern gibt der Fernsehstar täglich Einblicke in ihren Alltag. Nun meldet sich Katzenberger jedoch voller Entsetzen bei ihren Fans.

Daniela Katzenberger hält es kaum aus

Fröhlich begrüßt Daniela Katzenberger ihre Follower, der Fernsehstar spricht via Instagram-Story direkt mit ihren Fans. Nach einem freundlichen: „Buenos Dias ihr Lieben. Liebe Grüße -“ gerät die 37-Jährige plötzlich ins Stocken.

Im Hintergrund ist lautes Donnern zu hören. In ihrer Wahlheimat Mallorca scheint es ordentlich zu gewittern. Der VOX-Star erzählt weiter: „Man hörts aber auch brutal, hier ist es so windig und es regnet und es ist schweinekalt. Wir haben bestimmt 18 Grad. Klingt noch so nach Sommer, aber 18 Grad auf Malle sind wie in Deutschland drei Grad. Das ist eigentlich eine Sommerinsel und hier fühlt sich der Winter fünf Mal so krass an.“ Die Influencerin scheint mit den kälteren Temperaturen überhaupt nicht zurecht zu kommen.

Doch trotz des verhältnismäßig schlechten Wetters, finden sich etliche Urlauber auf der Lieblingsinsel der Deutschen ein. Daniela Katzenberger konnte in der vergangen Woche ihren Augen kaum trauen, als sie von einer Reise zurückkehrte. Die Kult-Blondine berichtet schockiert: „Aber letzte Woche am Flughafen war noch so viel los, da dachte ich mir, dass die Deutschen echt schmerzfrei sind. Malle geht immer. Es war noch sau voll. Respekt.“ Temperaturen von 18 Grad scheinen für Urlauber also doch verlockend zu klingen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Daniela Katzenberger erzählt anschließend von ihrer fehlenden Motivation dazu, bei diesem Wetter zum Sport zu gehen. Die Fitness-Session abzusagen, kommt für den Fernsehstar jedoch auch nicht in Frage. Schließlich habe sich ihr Personal Trainer auf das Training mit ihr eingestellt und eine Absage wäre der Blondine peinlich. Katzenberger berichtet: „Deswegen geh ich hin, nur aus Schamgefühl.“ Spätestens im Fitnessstudio ist dem Fernsehstar sicherlich warm geworden.