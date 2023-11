Martin Rütter: Promi-Hund in seiner Show – er wurde „komplett versaut“

Martin Rütter gilt als einer der renommiertesten Hunde-Experten dieses Landes. In etlichen Shows, ob TV oder auf der Bühne, hat der gebürtige Duisburger bereits bewiesen, dass ihm in Sachen Hund kaum einer etwas vormachen kann. So ist es auch nicht verwunderlich, dass auch Prominente gerne den Rat und Sachverstand des 53-Jährigen suchen.

So auch Detlef Steves. Der 54-Jährige dürfte vielen RTL- und Vox-Zuschauern aus Sendungen wie „Ab ins Beet“, „Grill den Henssler“ oder „Detlef goes Schlager“ bekannt sein. Der gebürtige Moerser ist aber auch ein großer Hundefreund und deshalb bei Martin Rütter natürlich an der richtigen Adresse.

Martin Rütter, Detlev Steves und die Hunde

In der aktuellen Folge von „Der Hundeprofi – Rütters Team“ ging es darum auch zu Detlef Steves nach Hause. Und dort warteten gleich zwei Patienten auf das Team des Hundeprofis. Zum einen war da Bulldogge Kai-Uwe. 13 Jahre ist der Rüde schon alt. Ein echter „Methusalem, wie Martin Rütter betonte. Schließlich werden Vertreter dieser Rasse selten so alt. Werden gar als Qualzucht bezeichnet.

Der Grund liegt auf der Hand. Bulldoggen werden mit Merkmalen gezüchtet, die ihnen das ganze Leben über, schwer zu schaffen machen. Dazu gehören unter anderem Wirbelsäulenprobleme, aber auch die Atmung ist bei dieser Art von Hund ein großes Problem.

Chihuahua-Dame Minki ist „komplett versaut“

Doch die Familie Steves hat auch noch einen zweiten Hund. „Die kleine Chefin“, wie sie Detlef liebevoll nennt. Der wahre Name der Chihuahua-Dame ist Minki. Problem jedoch: Die kleine Hündin ist dezent verzogen, wie der „Ab ins Beet“-Star offen zugibt.

Mehr Nachrichten:

„Meine Frau hat den Hund komplett versaut, weil der sein Essen jetzt mittlerweile ins Körbchen bekommt. Weil dann kann die ja essen, wann sie Lust hat“, schimpft Steves ein wenig. Ob Martin Rütter da noch helfen kann (oder überhaupt soll)? Wir werden sehen. RTL zeigt „Der Hundeprofi – Rütters Team“ im Stream bei RTL Plus.