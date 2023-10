Die Reimanns: Konny stichelt gegen die Konkurrenz – „Heiße ja nicht Robert Geiss“

Sie sind die beliebtesten Auswanderer des Landes: Konny Reimann und seine Frau Manu. Bodenständig, witzig, einfach ganz normal präsentieren sich die beiden Wahl-Amerikaner im TV. Und bestätigen jenen Eindruck auch auf ihrer – derzeit in Deutschland stattfindenden – Live-Tour durch verschiedene Kinos.

In ihrer „Sabbelstunde“ berichten Konny und Manu Reimann über ihr Leben in den USA, Pannen bei TV-Aufzeichnungen, grausige Funde im eigenen Garten (hier die ganze Geschichte), geben sich aber auch Fan-nah. Die Reimanns haben einfach den Wunsch, allen Fans eine Freude zu machen.

Die Reimanns touren durch Deutschland

Und so war es auch nicht verwunderlich, dass Konny jedem Besucher seiner „Sabbelstunde“ (wir waren live beim Auftritt in Mülheim an der Ruhr dabei), das Versprechen machte, für ein gemeinsames Foto, einen kurzen Plausch oder ein Autogramm zur Verfügung zu stehen. Scheinbar anders, als manche seiner Kollegen.

„Natürlich können wir Fotos machen“, antwortete der 68-Jährige auf die Frage eines Anhängers hin. Und weiter: „Wir gehen erst dann nach Hause, wenn jeder sein Foto und jeder sein Autogramm hat.“ Sofort brandete lautstarker Jubel auf.

Konny Reimann stichelt gegen Robert Geiss

Doch Konny war noch nicht fertig. „Ich heiße ja nicht Robert Geiss“, stichelte der TV-Auswanderer gegen seinen Kollegen von RTL Zwei und erntet dafür Lachen im ganzen Saal. Was genau hinter der Spitze steckt? Unklar.

Wichtiger jedoch: Konny und Manu hielten Wort. So hatte sich nach Ende der Show schon eine lange Schlange vor dem Signiertisch der beiden Fernsehstars im „Cinemaxx Mülheim an der Ruhr“ aufgereiht. Die Reimanns nahmen es jedoch mit Freude und Humor. Jeder Fan bekam sein Autogramm und auch Selfies wurden reichlich geschossen. Ein Mann, ein Wort eben. Beziehungsweise eher: ein Auswanderer-Paar, ein Wort.