„Promi Big Brother“: Sat.1 enthüllt Bewohnerin – „Dieses Jahr hat Big Brother noch mal einen draufgelegt“

Der Countdown für die neue Staffel der Reality-Show „Promi Big Brother“ läuft bereits und die Zuschauer dürfen sich wieder auf einige Stars freuen, die sich in den wohl berühmtesten TV-Container wagen.

Jetzt kündigt der Sender Sat.1 einen Knaller an – und enthüllt eine Bewohnerin.

„Promi Big Brother“: Sat.1 enthüllt neue Bewohnerin

Nachdem bereits der erste Name fiel und die „Promi Big Brother“-Fans sich auf Iris Kleins Ex Peter Klein freuen dürfen, steht auch SIE in den Startlöchern: Yeliz Koc.

Bekannt wurde Yeliz im Jahr 2018 durch ihre Teilnahme beim „Bachelor“ und vor allem, als sie Single-Mann Daniel Völz eine schallende Ohrfeige verpasste, weil dieser sie in der Nacht der Rosen küsste, anschließend aber keine Rose gab. Und auch ihre Beziehung zu Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und die öffentliche Trennung lieferten ihr Aufmerksamkeit, was nicht zuletzt auch daran lag, dass das Paar eine gemeinsame Tochter hat.

Sat.1 „Promi Bi Brother“: Peter klein und Yeliz Koc sind die ersten beiden Kandidaten. Foto: SAT.1/Bene Müller

Jetzt also will es Yeliz Koc beim Sat.1-Format „Promi Big Brother“ wissen, das am 20. November in die nächste Runde gehen soll. Für die Kandidatin gar nicht so leicht, rund um die Uhr von Kameras gefilmt zu werden, wie sie gegenüber dem Sender schon verrät:

„Es ist auf jeden Fall schwierig, wenn du diesen besonderen Tiefpunkt erreicht hast, den jeder in jedem Format mal bekommt, und du nicht mal fünf Minuten für dich alleine haben kannst, in denen du einfach mal schreien und heulen kannst. Und die normalen Dinge wie Duschen und Rasieren fallen auf jeden Fall weg.“

Und Yeliz Koc ahnt schon Schlimmes für die elfte Staffel: „Ich glaube, dieses Jahr hat Big Brother noch mal einen draufgelegt und was richtig Krasses für uns vorbereitet.“

Was genau sich Sat.1 diesmal für die Haus-Bewohner ausgedacht hat, bleibt noch ein Geheimnis. Was aber definitiv neu ist: „Promi Big Brother“ zeigt das WG-Leben der Teilnehmer in einem 24-ständigen Livestream auf Joyn.