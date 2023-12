Daniela Katzenberger auf unbekanntem Terrain – DAMIT müssen Fans jetzt rechnen

Sie hat einen hohen Unterhaltungswert und weiß, was ihre Fans sehen wollen. Daniela Katzenberger liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und die Fernsehzuschauer bestens zu unterhalten. Der Reality-TV-Star ist durch die Teilnahme am VOX-Format „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ bekannt geworden. Es folgten die Teilnahme an etlichen Formaten und eigene Doku-Soaps.

Die Karriere von Daniela Katzenberger ist breit gefächert, neben Fernsehauftritten macht die Blondine eigene Musik und hat bereits sechs Bücher veröffentlicht. Gemeinsam mit Sänger Lukas Cordalis hat Katzenberger zudem eine achtjährige Tochter und geht voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf. Doch die aktuellen Posts des Fernsehstars deuten nun auf eine ganz neue Leidenschaft der Blondine hin.

Daniela Katzenberger wagt sich hoch hinaus

Die neusten Instagram-Stories, die Daniela Katzenberger nun mit ihren 2,2 Millionen Abonnenten teilt, wirken zunächst ungewohnt. Für gewöhnlich versorgt der Fernsehstar seine Fans täglich mit Einblicken in ihren Alltag, Fitnesstipps und gemeinsamen Comedy-Einlagen mit Partner Lukas. Doch auf den neusten Fotos findet sich Katzenberger plötzlich in der Manege eines Zirkus wieder.

Mit einer roten Leggings und einem weißen T-Shirt bekleidet, balanciert der Reality-TV-Star auf den Schultern eines Akrobaten. In dem nächsten Video richtet sich die Blondine sogar auf den Armen zweier Artisten auf und posiert strahlend wie ein Profi.

Passend zu den Bildern läuft im Hintergrund der Song „Circus“, den Britney Spears im Jahr 2008 veröffentlichte. Die ungewohnten Fotos kommentiert Katzenberger mit den Worten: „Probäään.“ Dass der Fernsehstar nun eine Karriere als Zirkusstar anstrebt, ist jedoch unwahrscheinlich. Es ist zu vermuten, dass die Blondine an der diesjährigen Ausgabe der Sat.1-Show „Stars in der Manage“ teilnimmt (mehr dazu hier).

Im Münchener „Circus Krone“ wird das Ereignis aufgezeichnet. Promis wie Henning Baum, Paul Janke, Susan Sideropoulos und Alexander Klaws sind bereits offiziell bestätigt. Ob Daniela Katzenberger zu den auserwählten 32 Prominenten gehört, ist bisher nicht bekannt gegeben worden. Die neusten Bilder des Fernsehstars sprechen allerdings stark dafür.

Doch auch eine Daniela Katzenberger ist irgendwann am Ende ihrer Kräfte angekommen. Am Abend fällt der Fernsehstar erschöpft ins Bett und teilt ein Foto davon, wie sie am Fußende des Hotelbetts liegend eingeschlafen ist.