Dschungelcamp-Gewinnerin Jenny Frankhauser lässt tief blicken: „Ich habe mich verloren“

Seit März vergangenen Jahres darf sich die frühere Dschungelcamp-Gewinnerin und Schwester von Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser (32), eine stolze zweifache Mama nennen.

Dass dieses Highlight mit späteren Licht- und Schattenseiten verbunden ist, kann jede neu gewordene Mutter nachempfinden. Viele entscheiden sich dazu, ihre Sorgen und Ängste totzuschweigen. So aber nicht Jenny Frankhauser: Sie lässt tief in ihr Innerstes blicken und teilt in einer Fragerunde auf Instagram emotionale und ehrliche Aussagen.

Jenny Frankhauser reduzierte ihre Instagram-Präsenz

Zahlreichen Fans sei aufgefallen, dass es um die Schwester von Daniela Katzenberger auf ihrem Instagram Account ruhiger geworden wäre. Sie vermissten regelmäßige Updates der 32-Jährigen. Aus diesem Grund richtete sich ein Fan via Instagram direkt mit folgender Frage an sie: Wann werde sie wieder mehr Präsenz auf Instagram zeigen?

Ehrlich antwortet sie: „Ich habe mich, um ehrlich zu sein, gerade irgendwie etwas ‚verloren‘ … Ich war/bin nur noch Mama – nicht mehr Jenny. Manchmal ist es, als würde man über jemand Fremdes sprechen, wenn man über mich in der Zeit vor den Kindern spricht. Ich bin wie ein anderer Mensch.“

Zudem möchte Jenny ihre Kinder nicht permanent dem Rampenlicht aussetzen und habe Angst sich durch wiederkehrende Posts auf Instagram angreifbar zu machen. Den Großteil ihres Alltags widme sie aktuell ihren Kindern.

Jenny Frankhauser: Auf dem Weg zu innerer Stärke und mehr Struktur

Dies mache ihr zeitweise sehr zu schaffen und sei auch ein Grund für die wenigen Posts in der vergangenen Zeit. „Ich kenne mich so nicht und bin richtig in mich gekehrt und verschlossen, weil ich nicht mehr weiß, welchen Content ich hier von Herzen gerne mache“, gesteht sie.

Welche Ziele hat sich die zweifache Mama gesetzt, um aus diesem Tief wieder herauszukommen? An erster Stelle stehe für das Jahr 2025 wieder mehr zu sich selbst zu finden und innerlich stärker zu werden. Darüber hinaus plane sie ihrem Alltag wieder mehr Strukturen zu verleihen. Ein erster Kraftspender für diese schwere Reise ist definitiv ihre Anhängerschaft auf Instagram: Sie baute Jenny auf und schrieb ihr eine Vielzahl von mutmachenden Nachrichten.