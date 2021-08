Daniela Katzenberger postet irres Foto – sie hat ein großes Problem

Daniela Katzenberger teilt nur zu gerne ihren Alltag mit ihren Fans. Dabei erfrischt die Kult-Blondine immer wieder mit ihrer herrlich ehrlichen Art. Und auch ihr aktueller Facebook-Schnappschuss könnte verrückter kaum sein – doch die Frau von Schlagersänger Lucas Cordalis hat ein großes Problem.

Auf Facebook, Instagram und Co. will sich jeder von seiner besten Seite präsentieren. Ist etwas nicht perfekt, dann hilft man eben mit Filtern nach. Doch nicht so bei Daniela Katzenberger. Die 34-Jährige postete auf Facebook jetzt einen ziemlich irren Schnappschuss von sich. Noch dazu hat sie ein echtes Problem.

Daniela Katzenberger steht vor einem Problem. Foto: imago / xC.xHardtxxFuturexImage

Daniela Katzenberger steht vor einem Problem

„Wie pingelig ist mein Handy bitte?! Habt ihr gut geschlafen?“, richtet sie sich an ihre Fans. Dazu postet sie ein völlig zerknautschtes Selfie von sich mit verwuschelten Haaren, ungeschminkt und müde in die Kamera schauend. Da erkennt selbst ihr eigenes Smartphone sie nicht mehr. „Gesicht nicht erkannt“, zeigt das Handy der „Katze“ bei dem Versuch an, die Funktion „Face-ID“ zu nutzen.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015) und lebt auf Mallorca

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Daniela Katzenberger: Ihr eigenes Handy erkennt sie nicht mehr!

Oh weia! Na ja, immerhin nimmt es die Mutter einer kleinen Tochter mit Humor. Ihre Fans lieben das und feiern Daniela Katzenberger für ihren Humor. „Du bist echt der Knaller. Hab grade vor Lachen mein Müsli ausgespuckt“, „Du bist unglaublich sympathisch! Danke, dass du dich auch so ganz normal zeigst, wie wir halt alle ungeschminkt aussehen in der Früh! Finde ich extrem stark von dir!“ oder „Du bist so eine liebe Persönlichkeit! Dir gehört ein Pokal verliehen für deine authentische Art“, schreiben ihre Anhänger in die Kommentare.

In Zeiten, in denen sich jeder möglichst perfekt im Netz präsentiert, sticht solch ein herrlich ehrlicher Schnappschuss doch definitiv heraus!

Daniela Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser hat sich ziemlich vor sich selbst erschreckt. Sogar Blut ist dabei geflossen! Was passiert ist, kannst du hier nachlesen. (cf)