Daniela Katzenberger: Deutliche Worte an die Fans – „Keinen Bock mehr“

Daniela Katzenberger ist ein absoluter Sonnenschein. Die 34-Jährige hat fast immer ein Strahlen im Gesicht.

Doch selbst die gute Laune von Daniela Katzenberger hat irgendwann ein Ende. Besonders dann, wenn der TV-Star müde und erschöpft ist.

Daniela Katzenberger: Schlafmangel und Drehstress

Das erklärte die Kultblondine zuletzt in ihrer Instagram-Story. So ist Daniela Katzenberger derzeit wieder in Deutschland. Die Arbeit ruft. Das allein wäre schon anstrengend – doch dazu kommt auch noch Töchterchen Sophia.

Die hat derzeit eine besonders anhängliche Phase und raubt ihrer berühmten Mama gerne mal nachts den Schlaf, wie Daniela Katzenberger bei Instagram berichtet.

„Manchmal kommt die nachts noch angelatscht. Das Problem ist, die ist mittlerweile so riesig, sie kommt nach Lucas, dass ich genau drei Zentimeter Platz habe“, so Daniela.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015) und lebt auf Mallorca

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Das hatte den Effekt, dass die Kultblondine gerade mal drei Stündchen Schlaf bekam. Dazu die viele Arbeit. Da bleiben auch Dinge auf der Strecke, wie die 34-Jährige weiter berichtet.

Daniela Katzenberger: „Sorry, dass ich mich gerade so wenig melde“

„Sorry, dass ich mich gerade so wenig melde, beziehungsweise so wenig mit euch spreche, weil ich abends auch keinen Bock mehr habe, irgendwas zu reden. Ich bin auch froh, dass Lucas mich dann in Ruhe lässt. Klar, Sophia dann, aber so richtig Story machen bei Instagram... Ich habe da keinen Bock mehr so spät.“

Zum Glück gehen die Dreharbeiten nur noch zwei Wochen. Dann dürften auch die Fans wieder mehr von ihrer Danni haben.

Durch die viele Arbeit dürfte Daniela Katzenberger ein ordentliches Vermögen angehäuft haben. Zuletzt sprach die Kultblondine offen über ihre Finanzen.