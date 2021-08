Daniela Katzenberger: Bild mit IHM sorgt für Diskussionen – „Ihr habt die gleiche Frisur“

Daniela Katzenberger ist eigentlich immer für ihre wasserstoffblonde Mähne bekannt gewesen. Zuletzt färbte sich die Frau von Sänger Lucas Cordalis ihre Haare jedoch ein Ticken dunkler. Das sorgte für ordentlich Gesprächsstoff bei den Fans.

Daniela Katzenberger sorgt mit ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss für eine haarige Diskussion. Foto: imago / xC.xHardtxxFuturexImage

Für Daniela Katzenberger sind sie das Markenzeichen schlechthin: Ihre langen, blonden Haare. Kein Wunder also, dass die Anhänger der 34-Jährige nur zu gerne über ihre haarige Pracht diskutieren. Die einen wünschten sich eine natürlichere Haarfarbe für die Katze, die anderen liebten das Platinblond. Letztendlich hat die Schwester von Jenny Frankhauser den Schritt gewagt und trägt ihre Mähne nun in einem dunkleren Ton.

-----------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

-----------------

Daniela Katzenberger macht ein Foto mit IHM und sorgt für eine haarige Diskussion

Genug Stoff für eine haarige Diskussion bietet Daniela Katzenberger ihren Fans auch weiterhin. Doch Grund ist diesmal nicht etwa die Farbe, sondern ihre Frisur. Auf ihrem aktuellen Instagram-Schnappschuss posiert die Auswanderin gemeinsam mit einem Pferd. Liebevoll schmiegt sie sich an den Vierbeiner und strahlt in die Kamera.

„Ist schon ein paar Tage her, dass ich so richtig was mit Pferden zu tun hatte, ich glaub, dass letzte Mal mit 12 oder so. Es gibt irgendwie nur zwei Sorten Mädels: Die Pferde-Girls und die anderen halt“, schreibt sie zu dem Foto und will auch von ihren Fans wissen: „Wie ist es bei euch? Team Pferde? Team Hund? Katze? Meerschweinchen?“

------------------

---------------------

Daniela Katzenberger: Fan macht eine kuriose Entdeckung

Während viele Follower die Frage beantworten, sticht anderen Usern wiederum ein Detail ins Auge: „Ihr habt die gleiche Frisur“, schreibt eine Frau in den Kommentaren. Und das scheinen auch weitere Fans so zu sehen: Der Kommentar bekommt immerhin über 30 Likes. Und auch Schauspielerin Sila Sahin weiß: „Die Haare müssen schon schön sein, bevor man draufsteigt.“

Eine, die sicherlich auch viel Wert auf eine schöne Frisur legt, ist „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Büchner. Die Auswanderin machte zuletzt ein ziemlich intimes Geständnis. Welches das war, kannst du hier nachlesen. (cf)