Daniela Katzenberger mit eindringlicher Warnung an Lucas – „Zwei Sachen bleiben geheim!“

Seit knapp sechs Jahren sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis jetzt schon verheiratet. Die beiden teilen also so gut wie jedes Geheimnis miteinander und kennen sich in- und auswendig. Doch die TV-Bekanntheit warnt ihren Gatten jetzt eindringlich davor, etwas auszuplaudern.

Denn dieses Jahr ist der Schlagersänger im Dschungelcamp mit dabei. Nachdem er 2022 aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht dabei sein konnte, will er dieses Jahr alles geben. Bevor er sich auf den Weg nach Australien macht, bekommt er von Daniela Katzenberger aber noch einiges mit auf den Weg.

Daniela Katzenberger schreibt Abschiedsbrief an Lucas

Rund vier Wochen wird der Mallorca-Sänger von seiner Frau und Tochter Sophia getrennt sein. „Bild“ veröffentlicht jetzt einen Brief von Daniela Katzenberger, in dem sie sich verabschiedet. Sie schreibt: „Du bist perfekt geeignet für den Dschungel! Dich wird am anderen Ende der Welt, zwischen Spinnen und glitschigen Schweinehoden, absolut nichts mehr schocken. Schließlich hast du doch deine größte Dschungelprüfung – sechs Jahre Ehe mit mir– schon längst bestanden.“

Die 36-Jährige zieht in dem Brief auch Parallelen zu dem verstorbenen Vater von Lucas. Costa Cordalis wurde nämlich der erste deutsche RTL-Dschungelkönig überhaupt. Daniela schreibt: „Du wirst den Dschungel meistern, wie es dein Vater vor 19 Jahren getan hat. Du hast so viel von ihm! Dich macht nichts wütend! Du bist zu allen freundlich. Du bist nicht streitsüchtig, brauchst keinen Luxus – und du hasst es, wenn gelästert wird.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Lucas Cordalis nimmt Abschied von seiner Tochter Sophia. Das Video posten beide Elternteile auf Instagram.

Daniela Katzenberger mit großer Bitte

Natürlich drückt Daniela ihrem Lucas alle Daumen, dass er am Ende die Dschungelkrone aufgesetzt bekommt – wie einst sein Vater. Doch die 36-Jährige macht sich auch Gedanken um andere Dinge.

Deshalb hat die Katze noch eine Bitte an ihren Mann. „Nur zwei Sachen, lieber Lucas, bleiben bitte schön geheim: mein wahres Gewicht und deine griechische Cannelloni! Die lässt du beim Duschen und Baden im Dschungel bitte schön verpackt, egal wie sehr es nach den Prüfungen unter der Badehose juckt und krabbelt. Denn es schaut ja nicht nur deine Tochter, sondern auch deine Schwiegermutter zu“, schreibt Daniela Katzenberger.

Mehr News:

Am 13. Januar 2023 geht das Dschungelcamp auf RTL wieder los.