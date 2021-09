Daniela Katzenberger: Privates Geständnis! „Will auch niemanden verarschen“

TV-Blondine Daniela Katzenberger nimmt ihre rund zwei Millionen Follower auf Instagram nur zu gerne mit durch ihren Alltag. Eins schätzen ihre Fans besonders an dem Kultstar: Seine Ehrlichkeit.

Daniela Katzenberger hat ihren Fans ein Geständnis gemacht. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Ungeschminkt, mit verstrubelten Haaren und ohne Filter: Daniela Katzenberger zeigt in den sozialen Netzwerken oft ihr ungeschöntes Ich. Doch die Frau von Lucas Cordalis ist nicht nur ehrlich, wenn es um ihr Aussehen geht. Die 34-Jährige ist auch eine Frau der ehrlichen Worte, wenn es um ihr Privatleben geht.

Daniela Katzenberger macht ein überraschendes Geständnis

Kürzlich überraschte sie in ihrer Instagram-Story mit einem Geständnis. Dort ist Daniela Katzenberger zu sehen, wie sie, lässig mit einem pinken Bademantel bekleidet, auf einem Bett hockt. Und sie macht sich so ihre Gedanken: Ist sie eigentlich lieber in Deutschland oder bevorzugt sie doch ihren Zweit-Wohnsitz auf Mallorca?

------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Sie wollte als nackt-Modell in den Playboy

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-----------------

„Es gibt Phasen im Leben da hofft man, dass es nie endet. Dass man die Zeit einfrieren könnte. Das klingt jetzt wieder so tiefgründig. Aber ihr wisst, was ich meine. Weil ich mich hier einfach sauwohl fühle“, erzählt der TV-Star seinen Fans.

Daniela Katzenberger: Wo hält sie sich lieber auf?

„Aber andersrum denk ich mir dann: Mallorca ist ja mega-schön warm“, versucht sie zu argumentieren. Doch viel mehr Gründe, die für die eigentlich so beliebte Insel sprechen, fallen ihr gar nicht ein. „Es ist halt warm, es ist halt Meer dort“, lacht sie.

„Was soll ich euch sagen, Mensch. Ihr würdet es sowieso merken, wenn ich euch verarsche. Ihr wisst, dass ich viel lieber in Deutschland bin. Ich glaub man merkt das auch immer. Viele schreiben dann auch immer: Bor irgendwie wirkst du viel glücklicher in Deutschland. Ja, ist auch so. Da will ich auch niemanden verarschen jetzt.“

-----------------

Weitere Nachrichten zu Daniela Katzenberger:

----------------

Sehr ehrlich Worte von Daniela Katzenberger!

Daniela Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser ist aktuell in großer Trauer! Zum Artikel kommst du hier. (cf)