Daniela Katzenberger verrät Liebesgeheimnis – „Er weiß nix davon“

Wer hätte das gedacht? Wenn man sich Lucas Cordalis, den Mann von Daniela Katzenberger so anschaut, hätte man nicht gedacht, für welchen Typ Mann das Herz der Kultblondine einst schlug.

So packte Daniela Katzenberger zuletzt in ihrer Instagram-Story aus, in wen sie denn als Jugendliche total verschossen war. Sagen wir es mal so, DAMIT hätten wir nicht gerechnet.

Daniela Katzenberger: Die Bilder DIESES Popstars zierten ihr Kinderzimmer

Denn einst zierten Poster eines ganz bestimmten „Kelly Family“-Mitglieds das Kinderzimmer der heute 34-Jährigen.

Auf die Frage eines Fans hin, ob sie denn auch die Jugendzeitschrift „Bravo“ gelesen habe, antwortete Daniela Katzenberger: „Na klar. Hatte meine erste 'Beziehung' mit Paddy Kelly über die Bravo. Er weiß nix davon, aber jeder Zentimeter in meinem Kätzchen-Zimmer war tapeziert mit seinem Gesicht.“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Sie wollte als nackt-Modell in den Playboy

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

Olala. Die beiden wären sicher ein sehr unterhaltsames Pärchen geworden. Und die Kinder hätten auf jeden Fall wunderschöne Haare gehabt.

