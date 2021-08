Daniela Katzenberger: Schwester Jenny Frankhauser in großer Trauer – „So viel Schmerz“

Es sind traurige Worte, die Jenny Frankhauser, die Schwester von TV-Blondine Daniela Katzenberger, auf Instagram teilte. Worte des Schmerzes. Worte des Verlusts.

Jenny Frankhauser trauert um ihren Vater Andreas. Der war Anfang Mai 2017 verstorben, am Sonntag wäre er 54 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren veröffentlichte Jenny zwei Bilder auf Instagram. Eines zeigt die Schwester von Daniela Katzenberger trauernd im Vordergrund. Im Schatten kann man ein Bild ihres Vaters erkennen.

Daniela Katzenbergers Schwester Jenny in tiefer Trauer um ihren Vater

Das Zweite zeigt ihren Vater selbst. Dazu schreibt Jenny: „Da ist unendlich viel Liebe, wenn ich an dich denk‘… aber auch so viel Schmerz.“

-------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

----------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weiter schreibt die 28-Jährige: „Wenn ich in den Spiegel schau‘,

seh‘ ich mich und auch dich! Deine Kleine, sie bleibt stark, weil ich DICH im Herzen trag“ Es sind Zeilen aus ihrem Song „Du bist da“.

Jenny Frankhauser: „Wir werden uns alle wiedersehen“

Sie sei immer ein „Papakind“ gewesen, so Jenny. Das werde sie auch immer bleiben, so der TV-Star weiter.

------------

Das ist Jenny Frankhauser:

Jennifer 'Jenny' Eileen Frankhause wurde am 25. August 1992 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Bekannt wurde Jenny Frankhauser als die Schwester von Daniela Katzenberger

Später emanzipierte sie sich von ihrer Schwester, gewann unter anderem das 'Dschungelcamp'

----------------

Und in einer Sache ist sie sich sicher: „Wir werden uns alle wiedersehen. Daran halten wir alle fest. Ich weiß genau, es wird so sein und dann können wir uns alle endlich in den Arm nehmen.“

---------------

Weitere News zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger: Fan sieht sie ausgerechnet HIER – „Okay, krass“

Daniela Katzenberger filmt sich im Schlaf-Outfit: Ahnt sie, was hinter ihr geschieht?

Daniela Katzenberger macht ernst – und verrät die Wahrheit hinter ihren Bildern

--------------------

Als Jenny am Morgen in den Spiegel schaut, traut sie ihren Augen nicht. Ihr Körper ist übersät von blutigen Kratzern. Was passiert ist, erfährst du hier.

Jenny Frankhausers Schwester Daniela Katzenberger wandte sich zuletzt mit ganz anderen Worten an ihre Fans. Was die Katze zu sagen hatte, liest du hier.

Daniela Katzenberger filmte sich kürzlich bei einer Autofahrt. Du glaubst nicht, was dort herumlag.