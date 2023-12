Daniela Katzenberger filmt sich beim Duschen – Fans fassungslos: „Schlimm“

Daniela Katzenberger nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Immer wieder sorgt die Blondine auf ihrem Instagram-Account bei ihren rund 2,2 Millionen Followern für Lacher. Jetzt zeigte sich die 37-Jährige beim Duschen. Bei zahlreichen Fans kam das allerdings überhaupt nicht gut an.

Schöne Gesichter, perfekte Körper und makelloses Make-up: Influencer zeigen sich in den sozialen Netzwerken nur allzu gerne von ihrer allerbesten Seite. Nicht so Daniela Katzenberger. Das TV-Gesicht präsentiert sich auch gerne mal ungeschminkt oder hält ganz unverblümt ihre Cellulite in die Kamera. Viele Fans feiern sie für so viel Ehrlichkeit.

Daniela Katzenberger holt ihren Mann in die Dusche

Doch ihr neuester Post sorgte bei einigen Anhängern eher für Entsetzen. Dabei war das Video eigentlich witzig gemeint. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie die Tochter von Iris Klein in der Dusche steht. Sie öffnet die Tür der Kabine, winkt verführerisch ihren Ehemann Lucas Cordalis zu sich, wirft ihm einen Luftkuss zu.

Und der lässt sich bei diesem Angebot nicht zweimal bitten, zieht sein T-Shirt aus und steigt zu seiner Dani in die Dusch-Kabine. Als er die Tür öffnet, dringt Dampf aus der Dusche. Dazu erscheinen in dem Video zahlreiche Flammen-Emoticons – wohl ein Zeichen dafür, dass die Katze beim Duschen auf eher wärmeres Wasser zurückgreift.

Video sorgt für Diskussion bei den Fans

Und das unterstreicht sie auch mit der Caption zu dem Clip. „Bin Team Warmduscher“, gibt sie zu. Eine Aussage, mit der sich wohl viele ihrer Anhänger identifizieren können. Trotzdem kommt der Dusch-Clip nicht bei jedem gut an. „Und Team halbnackt im Netz zeigen als Mama. Sehr gut“, „Wie niveaulos, was diese Familie alles fürs Geld macht. Eigentlich schade“ und „Schlimm“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Einige Fans finden das Video jedoch ganz und gar nicht schlimm. „Immer der Neid, der spricht in den Kommis. Sie sieht nackt oder angezogen gut aus! Sie kann sich zeigen… man, man immer diese Neider, Haters. Kanns nicht mehr lesen, überall“, sprach ein Fan Klartext. Letztendlich bleibt es Daniela Katzenberger selbst überlassen, was sie in den sozialen Netzwerken von sich preisgibt und was nicht.