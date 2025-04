„Couple Challenge“: Tränen-Drama bei Paulina – plötzlich greift Partner ein

Wenn in der RTL2-Sendung „Couple Challenge“ eins garantiert ist, dann Drama, gerne auch mal beziehungstechnisch. Auch in der vierten Staffel der Show kämpfen wieder sieben Paare um bis zu 100.000 Euro Preisgeld. Doch längst geht es nicht mehr nur um Spiele und Punkte. Bei manchen Couples ist auch das Herz im Dauereinsatz. Ganz vorne mit dabei: Paulina Ljubas und Tommy Pedroni.

Das Reality-Duo ist nicht nur im Format ein Team, sondern auch privat liiert. Doch in der Folge am Mittwochabend (16. April) kommen Bedenken auf – und die haben es in sich. Paulina zeigt sich verletzlich wie selten und offenbart: Der Druck von außen lässt sie an sich selbst und ihrer Beziehung zweifeln.

„Couple Challenge“: Plötzlich bricht Paulina in Tränen aus

Es geht steil aufs Finale zu und das Drama bei „Couple Challenge“ wird nicht weniger, ganz im Gegenteil! In der aktuellen Folge sorgen vor allem Paulina Ljubas und Tommy Pedroni für Wirbel. Immer wieder wird die Influencerin mit Tommys Ex-Beziehung zu Sandra Sicora verglichen – eine Geschichte, die spätestens seit „Temptation Island VIP“ (2022) viele Reality-Fans verfolgt haben.

„Ich bekomme ständig gesagt: ‚Tommy und Sandra haben besser zusammengepasst'“, bricht es aus Paulina heraus. Die Tränen lassen nicht lange auf sich warten. Die Öffentlichkeit, der Druck, der Vergleich: All das macht was mit ihr. Doch Tommy greift sofort in die Situation ein.

„Couple Challenge“: Tommy reagiert sofort

Tommy reagiert liebevoll. „Du bist die beste Partnerin, die man haben kann“, versichert er Paulina und nimmt sie in den Arm. Doch wie sehr kommt das wirklich an, wenn Zweifel einmal gesät sind?

Dabei hatten sich die beiden eigentlich gefunden. Nach gemeinsamen Shows wie „Germany Shore“ und „The 50“ war klar: Zwischen Paulina und dem einstigen Reality-TV-Frauenheld knistert es ordentlich. Doch alte Geschichten kommen eben immer wieder ans Licht – vor allem im Reality-TV. Bleibt zu hoffen, dass das Paar inmitten von Challenges und Konkurrenz nicht sich selbst verliert.

In der aktuellen Folge von „Couple Challenge“ müssen die verbliebenen Paare selbst entscheiden, welche zwei Teams von ihnen in die Exit-Challenge gehen. Sandra und Tobi und Menderes und Rainer entschieden sich dazu, gegeneinander anzutreten. Damit stehen Dilara und Roaya und Paulina und Tommy automatisch im Halbfinale der RTL2-Show.