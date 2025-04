„Couple Challenge“: Irre Szenen – DAS hat niemand kommen sehen

Drama, Tränen und jetzt eine Versöhnung, die keiner erwartet hat! In der vierten Staffel von „Couple Challenge“ bei RTL2 geht es heiß her. Sieben Paare kämpfen in der Wildnis um den Jackpot. Doch zwischenmenschlich brodelt es gewaltig.

Besonders bei Sandra Sicora (32) und Paulina Ljubas (28) knisterte es – und nicht im positiven Sinne! Die eine ist die Ex, die andere die aktuelle Freundin von Tommy Pedroni (30). Klar, dass das Zündstoff bedeutet. Seit Beginn der Show flogen zwischen den beiden die Fetzen. Doch in Folge 5 passiert das Unglaubliche: Die beiden versöhnen sich!

„Couple Challenge“: Zoff vergessen, Frieden besiegelt!

Schon in der Vorwoche gab es erste Annäherungen. Jetzt lädt Sandra Paulina zum Gespräch. „Ich gehe davon aus, dich belastet die ganze Situation auch so wie mich. Ich lasse es mir vielleicht nicht so anmerken, aber es ist schon schlimm“, gesteht Paulina. Verständnis pur zwischen den beiden Frauen! Sandra gibt zu, dass es ihr anfangs schwer fiel, die beiden zusammen zu sehen. Doch jetzt? Kein Problem mehr!

„Von allem, was passiert ist, tut’s mir auf jeden Fall leid“, entschuldigt sich Sandra. „Es sollte nie so rüberkommen, dass ich euch das nicht gönne oder dir irgendwas Schlechtes wünsche.“ Paulina zeigt Einsicht: „Mir tut es auch leid, was ich gesagt habe.“ Ein schelmisches Grinsen und eine herzliche Umarmung besiegeln den Frieden. Die Überraschung ist perfekt!

Sogar Tommy klatscht Beifall, als Paulina im Interview verkündet: „Es gab eine Entschuldigung.“ Doch hält der Frieden? In derselben Folge sucht Sandra wieder Tommys Nähe. Die Vorschau verspricht weiteres Drama.

RTL2 zeigt „Couple Challenge“ mittwochs zur besten Sendezeit oder auch schon vorab in der RTL+ Mediathek.