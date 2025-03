Nach „Couple Challenge“-Teilnahme – Julian F.M. Stoeckel entsetzt: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Die „Couple Challenge“ sorgt für ein Comeback der Extraklasse! Nach drei Jahren Pause stürzt sich das Erfolgsformat wieder ins Rampenlicht, diesmal sogar im Free-TV. Mit dabei: Julian F.M. Stoeckel (37) und Marcell Damaschke (29). Im Gespräch mit dieser Redaktion plaudert das glückliche Pärchen aus dem Nähkästchen. Dabei haben sie einiges zu erzählen!

In der Kult-Show kämpfen sieben Duos um bis zu 100.000 Euro. Doch das wahre Drama spielt sich abseits der Spiele ab. Freundschaft, Liebe und Familie – alles steht auf dem Prüfstand. Neben Stoeckel und Damaschke sind auch diese Paare mit von der Partie: Sandra Sicora und Tobias Wegener, Gigi Birofio und sein Onkel Luciano, Menderes Bağci und Rainer Gottwald, Dilara Kruse und Roaya Soraya, Paulina Ljubas und Tommy Pedroni und Iris Klein und Stefan Braun.

„Couple Challenge“ 2025: Julian F.M. Stoeckel und Marcell Damaschke im Gespräch

Besonders das Duo um Sandra Sicora und Tobias Wegener sorgt für Zündstoff. Julian resümiert: „Tobi hat mich menschlich und kollegial enttäuscht, und Sandra war die schlimmste Person, die ich je in diesem Geschäft getroffen habe.“ Marcell wirft ein: „Sandra ist extrem berechnend. Sie plant ihre Geschichten im Voraus, und sobald sie eine Gelegenheit sieht, Streit zu provozieren, ergreift sie sie sofort. Normale Gespräche sind für sie uninteressant.“

+++ Auch spannend: RTL2 macht den Cast für „Couple Challenge“ offiziell -„Ich rieche viel Ärger“ +++

Reality-TV als Schachspiel? Dass der Ex von Tommy Pedroni solche Strategien zugeschrieben werden, ist tatsächlich nichts Neues. „Ich bin fast 38 Jahre alt und seit 20 Jahren in der Branche – so etwas habe ich noch nie erlebt“, zeigt sich Stoeckel im Nachhinein schockiert über Sandras Verhalten. Für das glückliche Paar wirkt die neue Generation der Reality-Stars fremd. Sie setzen auf Authentizität statt Inszenierung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir müssen nicht unser Privatleben ausbreiten, um interessant zu sein. Manche dieser Leute haben nichts zu sagen, keine Interessen, keine Bildung. Sie wissen nicht einmal, wie oft eine Bundestagswahl stattfindet!“, so Stoeckel.

Auf die Frage, wie sie ihre Zeit in der kultigen Show mit drei Worten beschreiben würden, antwortet Marcell: „Nervenaufreibend, belastend und Psychoterror.“

Wer das Drama miterleben möchte, schaltet mittwochs um 20.15 Uhr RTL2 ein oder schaut eine Woche vorher in der RTL Plus-Mediathek.