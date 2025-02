RTL2 macht den Cast für „Couple Challenge“ offiziell -„Ich rieche viel Ärger“

Reality-TV hat hierzulande schon längst die Herzen der Zuschauer erobert. Immer mehr Formate werden von den Sendern ins Programm geholt. RTL2 strahlt schon bald eine neue Staffel von „Couple Challenge“ aus und hat nun die diesjährigen Kandidaten veröffentlicht. Die Fans der Sendung haben bereits vor Start eine böse Vorahnung und werden ganz schön deutlich.

RTL2: SIE sind bei „Couple Challenge“ dabei

Nach langen Spekulationen ist der Cast für „Couple Challenge“ offiziell. Diese Kandidaten sind am Start. Freundschafts-Duo Sandra Sicora und Tobias Wegener, Gigi Birofio und sein Onkel Luciano, Kämpfer-Team Menderes Bağci und Rainer Gottwald, Frauen-Duo Dilara Kruse und Roaya Soraya, sowie die Liebes-Duos Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Iris Klein und Stefan Braun und Julian F.M. Stoeckel mit seinem Partner Marcell Damaschke.

+++ RTL Zwei zeigt „Couple Challenge“ – vor TV-Start spricht Sender Klartext +++

Auf Instagram schlägt diese Ankündigung hohe Wellen. Die Zuschauer diskutieren in den Kommentaren, was das Zeug hält. Während sich einige für eins der Teams aussprechen und ihnen Glück wünschen, schauen andere eher kritisch auf die Konstellation. Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass viele eine Vorahnung haben:

„Sandra , Tommy und Paulina in einer Show. Ich rieche viel Ärger.“

„Dieser Cast ist der Beste. Wie kann man denn Sandra, Tommy und Paulina in eine Staffel stecken. Das ist der Hammer! Da freue ich mich riesig drauf.“

„Was ein Krampf. Da weiß man ja jetzt schon, dass wieder nur gestritten wird.“

„Der Cast ist ein einziger Fiebertraum.“

„Natürlich für die Quoten, aber finde das Thema mit Paulina, Tommy und Sandra (Anmerkung der Redaktion) ist auserzählt. Jeder hat es für sich abgeschlossen und nun will man natürlich wieder Öl ins Feuer Gießen.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt” läuft ab dem 12. März immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL Zwei und bereits eine Woche vorab auf RTL+.