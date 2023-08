Coldplay-Fans wie im Rausch: Veranstalter muss einschreiten

Wer dachte, dass es bei Taylor Swift heiß herging, der sollte sich nun besser nicht um Tickets für die kommende Tour von Coldplay bemühen. Stundenlang mussten die Fans in den Warteschleifen des Ticketanbieters verharren. Der Grund: Hunderttausende wollten eine der begehrten Karten ihr Eigen nennen.

Dabei sind die Auftritte gar nicht mal so exklusiv. Dreimal spielen die Mannen rund um den charismatischen Front-Sänger Chris Martin alleine in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf (20., 21. und 23. Juli 2024). Dazu kommen drei weitere Auftritte im Münchner Olympiastadion (15., 17. und 18. August 2024). Und selbst wenn man bei diesen drei Terminen leer ausging, treten Coldplay auch noch dreimal in Österreichs Hauptstadt Wien (21., 22., und 24. August 2024 im Ernst-Happel-Stadion) auf.

Coldplay-Hype um die neue Tour

Dreimal? Nicht ganz. Aufgrund der enormen Nachfrage und dem Coldplay-Rausch, in den die Fans stellenweise verfallen waren, lenkte Veranstalter „Live Nation“ ein und lässt Chris Martin und Co. gleich noch ein viertes Mal in der Stadt an der Donau spielen.

„Aufgrund der hohen Nachfrage freuen wir uns, eine vierte Show der ‚Music Of The Spheres World Tour‘ von Coldplay am 25. August 2024 im Ernst-Happel-Stadion in Wien anzukündigen. Der Ticketverkauf für das neue Datum beginnt am Freitag (28.07.2023) um 10 Uhr“, heißt es dazu auf der Instagram-Seite von „Live Nation“.

Fans fordern: „Wir brauchen in der jeder Großstadt fünfzig Shows“

Die Fans jedenfalls sind schon ganz hibbelig. „Wir brauchen in der jeder Großstadt fünfzig Shows, damit ich beim Ticketkauf auf der Warteliste nicht auf Platz 420.000 bin. Danke“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Nutzer ergänzt: „Wir brauchen eine vierte Show in Düsseldorf.“ Und ein weiterer fragt: „Gestern Stunden probiert und heute auch. Wieso ist das denn so unmöglich an Tickets zu kommen?“

Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass sich Coldplay noch etwas mehr Zeit für ihre Fans nehmen und noch ein paar Termine dranhängen. Beschweren würde sich da sicherlich niemand.