Ihre Fans können sich kaum halten vor Begeisterung. Vor wenigen Stunden standen Coldplay noch auf der Bühne in Amsterdam, schon kündigen sie doch glatt die Fortsetzung ihrer World-Tour an. Fest steht: Coldplay kommen nach NRW.

Zwei Jahre, 133 Konzerte und noch kein Ende in Sicht? Die Band Coldplay ist seit dem 18. März 2022 auf Welttournee. Nach langem Warten verkündete die Band im Oktober 2021, dass sie eine Möglichkeit gefunden hat, ihre Tour so nachhaltig wie möglich zu gestalten und begeistert seitdem wieder tausende Fans live auf der Bühne. Für alle, die die Band bei ihrer „Music Of The Spheres“-World-Tour noch nicht live sehen konnten, bietet sich nun erneut die Gelegenheit.

Wann kommt Coldplay nach NRW

Seit Beginn der Tour hat die Band bereits unzählige Fans auf 105 gespielten Konzerten begeistert. Bis zum eigentlichen Tourende am 04. Februar 2024 in Bangkok kommen noch 18 Konzerte dazu. Wie Coldplay jetzt verkündet, sollen es sogar noch mehr werden. Sie setzten ihre Tournee fort und kommen sogar nach Deutschland. In Düsseldorf kann die Band am 20. und 21. Juli 2024 in der Merkur-Spiel-Arena, und am 15. und 17. August 2024 im Olympiastadion in München live gefeiert werden. Zwei Stunden lang gibt die Band dann nochmal alles, und versorgt die Fans nicht nur mit Hits des aktuellen Albums, sondern auch mit echten Coldplay-Klassikern.

Coldplay in NRW: Wann und wo kann man Tickets kaufen

Im Rahmen der Music Of The Spheres World Tour wurden bereits mehr als 7,5 Millionen Tickets verkauft. Und es werden mit Fortsetzung der Tour noch mehr. Fans können sich auf der Coldplay-Webseite ab sofort für den Pre-Sale registrieren. Dieser startet für Düsseldorf, München und Wien am 25. Juli um 10 Uhr. Am 28. Juli startet der allgemeine Vorverkauf für alle Städte.

Die Fans sind begeistert. „Legenden besagen, dass die Tour nie enden wird“, kommentieren sie rege unter dem neusten Instagram-Beitrag der Band, der die Fortführung der Tour ankündigt. Es wird schon jetzt ein Riesen-Andrang erwartet.