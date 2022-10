Cathy Hummels sitzt beim Friseur – Detail gibt Anlass zur Sorge: „Kapier ich noch nicht“

Müssen sich die Fans um Cathy Hummels etwa Sorgen machen?

Eigentlich hat Cathy Hummels auf ihrem Instagram-Account nur ein Foto von einem Friseurtermin gepostet – doch ein Detail dürfte ihre Fans auf den ersten Blick ziemlich beunruhigen.

Cathy Hummels zeigt sich beim Friseur

Im Netz teilt Cathy Hummels fast jeden Aspekt ihres Lebens mit ihrer 689.000-followerstarken Community. Dabei zeigt sie sich häufig sexy, spricht aber auch offen über ernste Themen wie zum Beispiel ihre Depressionen oder das Alleinsein. Doch mit ihrem aktuellen Schnappschuss lässt sie ihre Fans im Dunkeln tappen.

Cathy Hummels postete auf Instagram ein Foto, welches die Fans ratlos zurückließ (Archivbild). Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Dort zu sehen: Cathy Hummels beim Friseur. Sie hat Aluminiumfolie auf den Haaren, was dafür spricht, dass sie eine neue Farbe verpasst bekam. Dazu schaut sie mit einem klassischen Friseur-Umhang bekleidet mit offenem Mund in die Kamera.

Cathy Hummels schockt Follower mit Nadel im Arm

Eine Frau, die Veränderung an ihren Haaren vornimmt. Soweit erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber ein Detail lässt die Fans ratlos zurück.

Das ist Cathy Hummels:

Cathy Hummels wurde am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren

2007 lernte sie in München ihren späteren Mann Mats Hummels kennen

Am 15. Juni 2015 heirateten BVB-Star Mats Hummels und Cathy

2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

Das Paar lebt getrennt

Cathy Hummels trug während ihres Friseurbesuchs eine Nadel im Arm! Und wieso, das weiß niemand. Sie selbst löste es in der Bildbeschreibung auch nicht auf. „The real Me. No Make-Up, aber… Neue Haare, Nadel in der Vene und Bitch Face (Ironie bzw. man muss meinen Humor verstehen. Der ist eher trocken und direkt)“, schreibt sie zu dem Bild dazu.

Fans wollen von Cathy Hummels wissen: Was hat es damit auf sich?

Ihre Fans jedenfalls machen sich bei dem Anblick so ihre Gedanken um ihr Idol. „Was ist das für eine Infusion?“ und „Was fließt in deine Vene?“, wollen zwei Fans wissen.

„Wieso die Nadel eigentlich in der Vene, während dem dir die Frisur gemacht wird. Das kapiere ich noch nicht so ganz“ und „Gibt es einen Friseur, der auch Infusionen über die Armvene anbietet?“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte.

Cathy Hummels gab bislang keine Auflösung.