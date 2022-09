Cathy Hummels: Nach Liebes-Aus mit Mats – jetzt überrascht sie mit DIESEM Foto

Lange Zeit wurde darüber spekuliert, dann machten es Cathy Hummels und Mats Hummels öffentlich und gaben ihre Trennung bekannt. Seitdem zeigt sich die Moderatorin als starke, selbstbewusste Frau, die sich nicht unterkriegen lässt. Auch nicht von den Turtel-Fotos ihres Ex mit anderen Frauen, die immer wieder durchs Netz geisterten.

Böses Blut fliest zwischen den beiden deswegen aber keins, wie Cathy Hummels jetzt demonstrativ auf Instagram zeigt.

Cathy Hummels zeigt sich glücklich mit Mats Hummels

Die gemeinsamen Auftritte von Cathy Hummels und Mats Hummels wurden in der Vergangenheit immer seltener. Der Mann an ihrer Seite, der sie mittlerweile regelmäßig begleitet, ist Sohn Ludwig. Dass der Vierjährige für Cathy alles bedeutet, zeigte sie erst kürzlich bei der Verleihung des deutschen Fernsehpreises. Hier wurde die Moderatorin für „Kampf der Realitystars“ ausgezeichnet und widmete den Preis mit einer emotionalen Dankesrede ihrem Ludwig.

Das ist Cathy Hummels:

Ihren späteren Mann Mats Hummels lernte sie in München kennen

Mit ihm zog sie nach Dortmund, wo Mats bei Borussia Dortmund (BVB) anheuerte, und studierte dort Wirtschaftswissenschaften

Als Moderatorin von „Kampf der Realitystars“ stand sie 2022 wieder vor der Kamera

Damit der nicht unter dem Trennungsdrama leiden muss, haben sich die beiden Ex-Partner aber anscheinend auf ein zumindest teilweise gemeinsames Familienleben geeinigt. In ihrer Instagramstory veröffentlicht die Moderatorin am Montagabend (26. September) ein Foto und sorgt damit auf den ersten Blick für eine Überraschung, denn neben Sohn Ludwig sitzt auch Mats Hummels am Esstisch.

Cathy Hummels teilt ungewöhnliches Foto auf Instagram

„Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Er ist glücklich, beide Eltern in seinem Leben zu haben“, schreibt Cathy Hummels zu dem Schnappschuss.

Cathy Hummels und Mats Hummels gaben nach sieben Jahren Ehe ihr Liebes-Aus bekannt. Foto: IMAGO / Sven Simon

Klingt ganz danach, als hätten sich die beiden auf einen Kompromiss geeinigt, der anscheinend auch funktioniert. In der Vergangenheit war deswegen lange Zeit unklar, ob sich die beiden wirklich getrennt haben oder nicht. Immerhin veröffentlichte Cathy immer wieder Fotos, auf denen die beiden ihr Familienglück zeigten und damit die Gerüchteküche anheizten.

Am Ende steht ihr Sohn immer an erster Stelle und dafür näher sich die beiden anscheinend bereitwillig wieder an. Hier erfährst du, welchen Hinweis Cathy Hummels auf ein Trennungsgespräch mit Ludwig gab.