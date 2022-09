„The Masked Singer“: Traurige Gewissheit – der Traum ist geplatzt

„The Masked Singer“ geht im Herbst 2022 in eine neue Runde. In Staffel 7 darf wieder gerätselt werden, welche Promis sich unter den Masken verstecken.

Drei Masken wurden bereits enthüllt und schon jetzt zeigt sich: Die Fans der Prosieben-Show haben bereits einige Ideen, wer in den Kostümen stecken konnte. Noch bevor „The Masked Singer“ gestartet ist, herrscht jetzt allerdings traurige Gewissheit. Denn bei einer Reihe von Promis kann bereits mit großer Wahrscheinlichkeit gesagt werden: Sie sind in diesem Jahr nicht dabei.

„The Masked Singer“ 2022: Liste schafft Klarheit

In der Vergangenheit zeigten sich nicht nur die Fans begeistert von dem Format, sondern auch die maskierten Promis. Auch wenn es für die Teilnehmenden bedeutet, über die Dauer der Show ein geheimes Doppelleben zu führen, war die Freude bislang immer groß, so lange wie möglich unerkannt zu bleiben.

Diese Masken stehen bereits fest:

Auf einer Fanseite auf Instagram wird jetzt klar: Für manche Promis dürfte der Traum von einer Teilnahme an Staffel 7 aber geplatzt sein. Grund für die Annahme bietet den Erstellern der Liste ein Blick auf Konzert und Showpläne der jeweiligen Prominenten.

„The Masked Singer“: Staffel 7 – diese Stars können ausgeschlossen werden

Die Liste derjenigen, die demnach nicht unter einem der Kostüme stecken können, weil sie zum Sendetermin andernorts sind, ist lang. Hier finden sich Menschen wie der ehemalige „Let’s Dance“-Kandidat Bastian Bielendorfer, Sängerin Vanessa Mai, Komiker Oliver Pocher oder auch Moderator Guido Cantz wieder. Promis, denen eine Teilnahme bei dem Format durchaus zuzutrauen wäre.

Unter dem Beitrag kommentieren Rate-Fans. Und während es ganz danach aussieht, als könnte man mit diesem Wissen eine ganze Reihe Promis ausschließen, kommentiert ein Zuschauer: „Ja, wer bleibt denn da noch über???“

Ab dem 1. Oktober wissen die Fans von „The Masked Singer“ mehr. Denn dann startet die Prosieben-Show um 20.15 Uhr live im TV.

