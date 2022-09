Disney+ will Kunden bald DAS bieten – Testphase bereits abgeschlossen

Als Streaminganbieter hat sich Disney+ längst einen Namen bei Film- und Serienfans gemacht. Für Zuschauer bietet die Plattform oft deutlich mehr Vorteile, als das normale Fernsehen. Nicht zuletzt, weil sie frei über das Programm entscheiden können.

Nach diversen Eigenproduktionen plant Disney+ jetzt eine weitere große Neuerung, die die Abonnenten zwar freuen, RTL und Co. dafür aber zittern lassen dürfte.

Disney+ baut auf Livestream-Angebot

Disney+ will nicht länger nur mit bereits fertigen Produktionen punkten, sondern sich auch auf dem Live-Stream-Markt etablieren. So wie seit Kurzem Amazon Prime Video die Spiele der UEFA Champions League ausstrahlt, könnten schon bald auch die Disney+-Fans in den Genuss von Live-Übertragungen kommen.

Das ist Disney+:

Disney+ ist der Streamingdienst der Walt Disney Company

Die Plattform ist seit dem 12. November 2019 online

Aktuell zählt Disney+ 221 Millionen Abonnenten – und liegt vor Netflix und Amazon Prime damit auf Platz 1 der weltweit größten Streaming-Anbieter (Stand August 2022)

Die Kosten für ein Abo liegen bei 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr

Die Testphase dazu ist bereits abgeschlossen, immerhin probierte sich Disney+ gerade erst mit der Übertragung von „Dancing with the Stars“ aus. Auch wenn es mit dem deutschen Format „Let’s Dance“ vergleichbar ist und demnach vermutlich auch hierzulande gut angekommen wäre, profitierten zunächst nur die amerikanischen Nutzer von dem neuen Feature.

Disney+ macht RTL und Co. Konkurrenz

Einen Haken gibt es allerdings. Denn wer kein Abo-Kunde ist, kann auch nicht auf den Livestream zugreifen. Selbst wenn es sich dabei um Inhalte handelt, die auch im linearen Fernsehen zu sehen sind. Anders ist es zum Beispiel bei der Streamingplattform Joyn, über die Zuschauer auch ohne Mitgliedschaft die aktuellen Sendungen verfolgen können.

Auch wenn der Testlauf zunächst nur in Amerika ablief, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Disney+ auch in Deutschland live sendet und damit RTL, Prosieben und Co. auch hierbei Konkurrenz macht.

