„The Masked Singer“ enthüllt neue Masken – ER lässt Fans ausflippen

„The Masked Singer“ ist zurück! Prosieben geht im Herbst 2022 mit einer neuen Ausgabe des Show-Erfolges auf Sendung.

Auf Instagram wurden bereits die ersten drei Masken von „The Masked Singer“ enthüllt. Und die Kommentare zeigen – die Fans der Show haben anscheinend schon einen Favoriten.

„The Masked Singer“: Das sind die Masken für Herbst 2022

Am Donnerstagabend (15. September) passiert endlich, worauf die Fans von „The Masked Singer“ monatelang warten mussten – Prosieben enthüllt die ersten drei Masken, die in der in Staffel 7 mit dabei sein werden.

Das waren die bisherigen „The Masked Singer“-Gewinner:

Staffel 1 (Sommer 2019): Max Mutzke gewinnt als „Astronaut“

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Tom Beck gewinnt als „Faultier“

Staffel 3 (Herbst 2020): Sarah Engels gewinnt als „Skelett“

Staffel 4 (Frühjahr 2021): Sasha gewinnt als „Dinosaurier“

Staffel 5 (Herbst 2021): Alexander Klaws gewinnt als „Mülli Müller“

Staffel 6 (Frühjahr 2022): Ella Endlich gewinnt als „Zebra“

Mit dabei sind „Der Brokkoli“, „Das Walross“ und „No Name“. Eine bunte Mischung unterschiedlicher Kostüme, die sich in ihrem aufwändigen Design allerdings in nichts nachstehen.

„The Masked Singer“-Fans haben Favoriten

Mit einer neuen Staffel stellt sich auch wieder einmal die Frage: „Welcher Promi versteckt sich unter der Maske?“ Schon jetzt ist klar, die Jury und die Zuschauer werden es auch in Staffel 7 nicht leicht haben.

Einen heimlichen Favoriten haben die Fans von „The Masked Singer“ anscheinend jetzt schon. Denn in den Kommentaren wird eine Maske ganz besonders oft gelobt – „Der Brokkoli“. Kein Wunder, mit seinem frischen grünen Farbton und dem buschigen Kopf, ist dieser Kandidat ein echter Hingucker.

Bleibt abzuwarten, wer sich am Ende unter dem knackigen Kostüm verbirgt. Der Start für die neue Staffel ist am 1. Oktober um 20.15 Uhr.

